اليوم السابع
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أكرم القصاص
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روسيا تشحن 36 طنا من المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان

السبت، 18 ديسمبر 2021 09:30 ص
روسيا تشحن 36 طنا من المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان أفغانستان
أ ش أ

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توجهت ثلاث طائرات نقل عسكرية تابعة لوزارة الدفاع الروسية محملة بـ 36 طنا من المساعدات الإنسانية إلى العاصمة الأفغانية (كابول) بما في ذلك المواد الغذائية والأدوية.


وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء اليوم السبت - أن هناك أطقم طبية على متن كل طائرة لتقديم المساعدة اللازمة للأشخاص الذين سيتم إجلاؤهم أثناء عودة الطائرات.


وتعد مجموعة الإجلاء هذه الرابعة التي تنظمها روسيا، ومن المقرر أن تنقل الطائرات مواطنين روس وآخرين من قيرغيزستان وطلاب أفغان يدرسون في روسيا، إلى خارج أفغانستان.


جدير بالذكر أنه تم تنظيم هذه الرحلات بناء على تعليمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإجلاء أكثر من 300 شخص من أفغانستان.


روسيا

مساعدات انسانية

مساعدات انسانية إلى أفغانستان

أفغانستان

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