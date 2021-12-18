رحيل جدة الطفل يوسف ضحية "الشيخ زايد".. والأسرة: "قدر ربنا"

كتب أحمد الجعفرى

رحلت جدة الطفل يوسف ضحية حادث تصادم "الشيخ زايد" عن عالمها بعد صراع مع المرض، وانتهت الأسرة من إجراء مراسم الدفن.

وقال خال الطفل الضحية أن جدة يوسف على علم بمصرعه منذ اليوم الأول لوفاته قبل أسبوع، وهى سيدة كبيرة تعانى من أمراض مزمنة، وهى بالطبع حزينة على حفيدها، ولكن هل هذا سبب وفاتها أم لا فعلمها عند الله، وهذا قدره.

وشهدت منطقة الشيخ زايد حادثا مروعا، تعود تفاصيله إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بالجيزة، بوقوع حادث تصادم بالقرب من فرع النادي الأهلي، حيث تبين اصطدام سيارة ملاكي يقودها المتهم وهو نجل رجل أعمال، بسيارة أخرى في اتجاه مقر النادي بالشيخ زايد، ووفاة 4 من مستقلي السيارة الثانية، وهم «عبد الله درويش ويوسف عباسي وسعيد حسن وعمر حمدي»، فضلًا عن إصابة قائد السيارة الأولى بإصابات طفيفة، وتبين استقرار حالته الصحية.