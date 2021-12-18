رئيس وزراء باكستان: أى توتر عسكرى مع الهند ينذر بنشوب حرب بين قوتين نوويتين

كتب محمد جمال

قال رئيس وزراء باكستان عمران خان، اليوم إن أى توتر عسكرى مع الهند ينذر بنشوب حرب بين قوتين نوويتين، وأشار بحسب وسائل إعلام باكستانية ، أنه إذا ما أقدمت الهند على أى عمل عسكرى ضدنا فسنرد كما كان ردنا عام 2019.

وأكد خان أن باكستان تثير قضية كشمير في المحافل الدولية كافة، ودعا عمران خان إلى مساعدة أفغانستان لأن أى اضطراب هناك سيدفع البلاد للفوضى، مشيرا إلى أن انزلاق أفغانستان نحو الفوضى يعني أننا سنعاني مجددا.

وعلى الجانب الأخر، قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، إن بلاده تدعو وزراء خارجية الدول الإسلامية لإجراء مناقشة شاملة حول أفغانستان بقيادة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان من أجل الازدهار والسلام الدائم في أفغانستان.



وأضاف قريشي، في تصريح نقلته صحيفة اكسبرس تريبيون الباكستانية، أن أفغانستان تواجه وضعا صعبا وتحقيق السلام المستدام في أفغانستان ليس مجرد رغبة ولكنه أولوية قصوى من أجل السلام الإقليمي حيث أن الاستقرار والسلام في أفغانستان يعني استقرار وازدهار باكستان.



وأشار إلى أن هناك العديد من القوى التي لا تريد أن ترى ازدهارًا في باكستان وتحاول خلق ركود اقتصادي فى البلاد من خلال أجندتها الجيوستراتيجية.. مؤكدا أن الاتجاه المتزايد للإسلاموفوبيا أمر خطير يعرقل تحقيق السلام.