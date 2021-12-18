اليوم السابع
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السبت، 18 ديسمبر 2021 03:05 م
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دراسة: متغير أوميكرون ينمو في الشعب الهوائية لكنه أقل حدة في الرئتين

السبت، 18 ديسمبر 2021 03:00 م
دراسة: متغير أوميكرون ينمو في الشعب الهوائية لكنه أقل حدة في الرئتين أوميكرون شديد العدوى
كتبت إيناس البنا

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كشفت دراسة معملية أجراها باحثون بكلية الطب LKS بجامعة هونج كونج، عن أن متغيركورونا أوميكرونOmicron  ينمو في الشعب الهوائية لكنه أقل حدة في الرئتين وقال الباحثون عن دراستهم التي لم تتم مراجعتها بعد من قبل الزملاء. أن متغيرأوميكرون  تضاعف أكثر من 10  مرات أبطأ من الإجهاد الأصلي في عينات الرئة.وفقا لتقرير شبكة تايمز ناو نيوز الهندية " timesnownews

أوضح الباحثون أنه بعد 24 ساعة فقط من الإصابة، تضاعفت سلالة أوميكرن أسرع 70 مرة من أي من البديل دلتا أو السلالة الأصلية من فيروس كورونا، في عينات الأنسجة من القصبات الهوائية البشرية، وقد افترضوا أن هذا قد يكون السبب في أن أوميكرون يبدو أنه ينتقل بشكل أسرع بين الأفراد مقارنة بالمتغيرات السابقة.

النتيجة الثانية المهمة قد تفسر لماذا تبدو العدوى التي تظهر من سلالة Omicron أكثر اعتدالًا من السلالات الأخرى، فهى عدوى في الرئتين مسؤولة إلى حد كبير عن الحالات الشديدة مثل الالتهاب الرئوي أو متلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS)، في ظاهر الأمر ، تتلاءم النتائج جيدًا مع الأدلة الأولية الناشئة من جنوب إفريقيا والتي تشير إلى أن Omicron قد يكون مرتبطًا بمرض أكثر اعتدالًا.

لكن الباحثين حذروا من أنه من السابق لأوانه استخلاص أي استنتاجات من الدراسة، كما أشار الباحث الرئيسي ، الدكتور مايكل تشان تشي واي ، إلى أن شدة المرض لا ترتبط فقط بتكاثر الفيروس في الرئتين ، وقد تعتمد بشكل كبير على كيفية استجابة الجهاز المناعي لوجود الفيروس.

متغير أوميكرن واصابة القصبة الهوائية
متغير أوميكرن واصابة القصبة الهوائية

 

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أصدرت منظمة الصحة العالمية تحذيرًا آخر عندما قالت إن متغير أوميكرن الجديد ينتشر بمعدل أعلى من أي سلالة سابقة ومن المحتمل أن يكون موجودًا الآن في غالبية البلدان في جميع أنحاء العالم.

 

أوميكرون شديد العدوى

تأثير كورونا على القصبات الهوائية

استجابة الجهاز المناعي لفيروس كورونا

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