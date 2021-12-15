اليوم السابع
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الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 04:20 م
أكرم القصاص
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علماء يكتشفون: متحور "أوميكرون" يتكاثر 70 مرة أسرع من "دلتا"

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 02:55 م
علماء يكتشفون: متحور "أوميكرون" يتكاثر 70 مرة أسرع من "دلتا" فيروس كورونا
وكالات الأنباء

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أظهرت دراسة أجراها علماء من هونج كونج أن متحور كورونا "أوميكرون" يصيب ويتكاثر فى القصبات الهوائية بمعدل 70 مرة أسرع، مقارنة بمتحور"دلتا" وفيروس كورونا الأصلى "سارس – كوف – 2" ، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وقال بيان أكاديمي بهذا الشأن: "أظهرت دراسة أجراها باحثون من كلية الطب بجامعة هونج كونج (HKUMed) البيانات الأولى حول كيفية إصابة "أوميكرون"، المتحور الجديد المثير للقلق، للجهاز التنفسي البشري.

وقد وجد العلماء أن المتحور"أوميكرون" يصيب ويتكاثر في الشعب الهوائية البشرية أسرع 70 مرة من متحور (دلتا) وفيروس كورونا الأصلي (سارس – كوف – 2)، وهو ما قد يفسر سبب انتقال "أوميكرون" من شخص إلى شخص أسرع من السلالات المتحورة السابقة".

ورصدت هذه الدراسة أيضا أن الإصابة بـ "أوميكرون" في الرئتين تكون أقل بكثير من الإصابة بفيروس كورونا الأصلي (سارس – كوف – 2)، وهذا ما يرى العلماء أنه قد يكون مؤشرا على انخفاض شدة المرض عند الإصابة بسلالة أوميكرون".

 


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