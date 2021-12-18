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خروج 11 مصابا فى حادث طريق أبوسمبل من المستشفى بعد تحسن حالتهم الصحية

السبت، 18 ديسمبر 2021 03:26 م
خروج 11 مصابا فى حادث طريق أبوسمبل من المستشفى بعد تحسن حالتهم الصحية مستشفيات أسوان الجامعية
أسوان – عبد الله صلاح

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خرج 11 مصاباً فى حادث طريق أبوسمبل جنوب أسوان، من مستشفى أسوان الجامعى، اليوم السبت، بعد تحسن حالتهم الصحية وتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، فى إطار المنظومة الطبية التى تقدمها مستشفيات جامعة أسوان لأهالى أسوان.

قال الدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة مستشفيات جامعة أسوان، إن المستشفى قدمت الرعاية الطبية اللازمة لمصابى حادث طريق أبوسمبل الذى وقع عند الكيلو 85 جنوب أسوان، بسبب تصادم أتوبيسين، وعددهم 45 مصاباً.

وأشار فى بيان صحفى، إلى تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين من إجراء الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات الطبية والإشاعات اللازمة للحالات المصابة، موضحاً بأنه خرج اليوم، 11 مصاباً بعد تحسن حالتهم وتماثلهم للشفاء.

وأوضح، بأن المتعافين هم: جمال عبد الناصر عبد العاطى وخالد نصر حسن وعلى عطا الله على الصغير واحمد مصطفى عزوز وعلى حشمت على ابراهيم ومحمد عباس على أبو القاسم ومحمد سيد محمود عويس ومحمود محمد يوسف واحمد محمد على محمد وحسن على حسن ومصطفى محمود على السيد وباقى المصابين يتلقون العلاج بالمستشفى الجامعى باسوان.

ووجه الدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب التحية والتقدير لأطباء وهيئة التمريض والعاملين بالمستشفى الجامعى لدورهم الطبى البارز فى انقاذ ارواح المصابين من مختلف محافظات جنوب الصعيد وعلى ما بذلوه من جهد كبير بمختلف اقسام المستشفى الجامعى.


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