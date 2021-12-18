حملات مكثفة للتصدى لمحاولات البناء العشوائى وإزالة الإعلانات المخالفة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

نفذت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالعدلية حمله لإزالة بناء بالدبش الأبيض بعزبة صبري التابعة لقرية سندنهور التابعه لوحدة العدلية على الأرض الزراعية على مساحة 60 متر وتمت الإزالة على نفقة المخالف حتي منسوب سطح الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بشن حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بعزبة غازي التابعة للوحدة المحلية أسفرت عن إزالة في المهد لحجرتين بالدبش على الأرض الزراعية على مساحة 50 م، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ،على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف المرور الميدانى علي الطرق العامة والرئيسية لرفع الاشغالات المخالفه لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع وإزالة التعديات علي الأراضى الزراعية وتطبيق القانون على الجميع دون تهاون.