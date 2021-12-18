اليوم السابع
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حماية نهر النيل: أزلنا 26277 حالة تعدٍ على مساحة 4.5 ملايين متر مربع

السبت، 18 ديسمبر 2021 08:32 م
حماية نهر النيل: أزلنا 26277 حالة تعدٍ على مساحة 4.5 ملايين متر مربع نهر النيل
إبراهيم حسان

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قال المهندس أيمن أنور، رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بالقاهرة الكبرى، أن أعمال الإزالة قامت بتنفيذ 26277 إزالة تعدى على نهر النيل، على مساحة 4 ملايين و532 ألف متر مربع.

 

أضاف أنور، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أنه يتم التعامل مع 3 أنواع من الإزالات، الأول خاص بالمجرى المائى، والثانى بالمنطقة المحظورة، والثالثة هى المنطقة المقيدة، متابعا: "التوجيه فى البداية كان لمنطقتى رشيد ودمياط، وخلال 10 أيام تم إزالة أكثر من 3700 تعدٍ، وبعد ذلك دخل حيز النهر بطول 1000 كلم، ضمن التوجيهات ويتم العمل عليها".

 

وتابع: "وصلنا إلى الموجة 18 لإزالة التعديات على نهر النيل، ونعمل على إزالة 5900 حالة تعدٍ خلال هذه الموجة".


نهر النيل

التعديات على نهر النيل

المهندس أيمن أنور

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