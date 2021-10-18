اليوم السابع
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حماية نهر النيل: يجرى إزالة 186500 حالة تعدٍ على النهر

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 08:50 م
حماية نهر النيل: يجرى إزالة 186500 حالة تعدٍ على النهر مخالفات البناء على نهر النيل
إبراهيم حسان

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قال المهندس أيمن أنور، رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بالقاهرة الكبرى، إن هناك 186 ألفا و500 حالة تعدٍ على نهر النيل، منذ صدور القانون، وتم إزالة الجزء الأكبر منها، ويتبقى حاليا 51 ألف و500 تعدٍ، تستمر الدولة فى إزالتهم.

أضاف أنور، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة الحياة، أن حالات التعدى على مجرى نهر النيل تتنوع ما بين الردم بداخل المياه، وبناء المبانى والمنشآت، ويتم رصد حالات التعدى الأراضى الزراعية ومجرى نهر النيل باستخدام الأقمار الصناعية، متابعا: "أجهزة الدولة تنفذ إزالة المخالفات على المجارى المائية والأراضى الزراعية وأراضى الدولة دون استثناء".

وتابع: "النوع الثالث من التعديات على مجرى النيل، هو استخدام أقفاص زراعة الأسماك داخل المياه كنوع من البلطجة، ويجرى إزالة هذه المخالفات على الفور، وهناك تكاتف بين أجهزة الدولة المصرية لإزالة هذه المخالفات بقوة".

 


مخالفات البناء على نهر النيل

مخالفات نهر النيل

اخبار التليفزيون

المهندس أيمن أنور

الإدارة المركزية لحماية نهر النيل

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