اليوم السابع
Ads
السبت، 18 ديسمبر 2021 04:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

حطم الرقم القياسى.. بيع لوحة رسمها خنزير مقابل 20 ألف إسترلينى

السبت، 18 ديسمبر 2021 03:35 م
حطم الرقم القياسى.. بيع لوحة رسمها خنزير مقابل 20 ألف إسترلينى بيجكاسو
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن ألمانى اشترى لوحة رسمها خنزير مقابل 20 ألف جنيه إسترلينى ليكسر بذلك الرقم القياسى السابق لثمن لوحة رسمها حيوان، والتى كان يبلغ ثمنها 14 ألف إسترلينى ورسمها قرد اسمه كونغو في عام 2005.

بيجكاسو
بيجكاسو

 

وقالت الصحيفة إن الخنزير واسمه "بيجكاسو" (وكلمة بيج تعنى خنزير بالإنجليزية وبيكاسو فنان عالمى شهير) تم إنقاذه من الذبح قبل أن يصبح فنانًا مشهورًا من خلال رسم عمل تجريدى، حيث رسم لوحة أطلق عليها "جامح وحر" وتم شراؤها من قبل الألمانى بيتر إيسر بعد عرضها للبيع بساعات.

 

واللوحة عبارة عن لوحة قماشية كبيرة تتميز بخطوط أكريليك زرقاء وخضراء وبيضاء واستغرق "بيجكاسو" عدة أسابيع لإكمالها.

 

وقالت الصحيفة إن الحيوان الفنان رسم مئات اللوحات على مدى السنوات الخمس الماضية بعد أن تم إنقاذه من المسلخ من قبل المالكة جوان ليفسون. ويعيش بيجكاسو فى ملاذ آمن لحيوانات المزرعة التي تم إنقاذها والتي تقع في وادي في جنوب إفريقيا.

 

الخنزير بيجكاسو
الخنزير بيجكاسو

 

وقالت جوان إنها كانت تضع سجل القرد كونغو  في الاعتبار قبل تطوير مفهوم أحدث قطعة فنية للخنزير، وأكدت أن هدفها لم يكن تحطيم الرقم القياسي ، وإنما ببساطة إظهار مدى ذكاء الحيوانات وإبداعها.

عند الانتهاء ، تم نشر العمل على وسائل التواصل الاجتماعي وبيعه في غضون 72 ساعة من صدوره.

وأضافت جوان: كان هناك اهتمام كبير باللوحة.


خنزير

حيوانات ترسم

القرد كونغو

لوحات الحيوانات

الخنزير بيجكاسو

بيجكاسو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئة الأرض تعانى.. حيوانات ونباتات الأمازون البرازيلية تواجه خطر الانقراض.. حرائق بانتانال تتسبب فى موت 17 مليونا من الزواحف والطيور.. وتقرير: 8847 شجرة معرضة للانقراض و6803 حرائق خلال شهر واحد

السبت، 18 ديسمبر 2021 03:00 ص

صداقة قوية بين أسد ورجل أنقذه من الموت فى صغره.. "كأنه حيوانه الأليف" صور

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 04:00 م

اكتشاف سكين مصنوع من عظام الحيوانات يعود إلى القرن الثالث عشر فى النرويج

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 12:00 م

دراسة: الحرائق فى منطقة بانتانال البرازيلية تسببت فى نفوق 17 مليون حيوان

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 11:16 ص

شاهد.. الحيوان الوحيد فى العالم القادر على تغيير لون عينيه حسب الفصول

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 08:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة