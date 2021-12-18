حطم الرقم القياسى.. بيع لوحة رسمها خنزير مقابل 20 ألف إسترلينى

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن ألمانى اشترى لوحة رسمها خنزير مقابل 20 ألف جنيه إسترلينى ليكسر بذلك الرقم القياسى السابق لثمن لوحة رسمها حيوان، والتى كان يبلغ ثمنها 14 ألف إسترلينى ورسمها قرد اسمه كونغو في عام 2005.



بيجكاسو

وقالت الصحيفة إن الخنزير واسمه "بيجكاسو" (وكلمة بيج تعنى خنزير بالإنجليزية وبيكاسو فنان عالمى شهير) تم إنقاذه من الذبح قبل أن يصبح فنانًا مشهورًا من خلال رسم عمل تجريدى، حيث رسم لوحة أطلق عليها "جامح وحر" وتم شراؤها من قبل الألمانى بيتر إيسر بعد عرضها للبيع بساعات.

واللوحة عبارة عن لوحة قماشية كبيرة تتميز بخطوط أكريليك زرقاء وخضراء وبيضاء واستغرق "بيجكاسو" عدة أسابيع لإكمالها.

وقالت الصحيفة إن الحيوان الفنان رسم مئات اللوحات على مدى السنوات الخمس الماضية بعد أن تم إنقاذه من المسلخ من قبل المالكة جوان ليفسون. ويعيش بيجكاسو فى ملاذ آمن لحيوانات المزرعة التي تم إنقاذها والتي تقع في وادي في جنوب إفريقيا.



الخنزير بيجكاسو

وقالت جوان إنها كانت تضع سجل القرد كونغو في الاعتبار قبل تطوير مفهوم أحدث قطعة فنية للخنزير، وأكدت أن هدفها لم يكن تحطيم الرقم القياسي ، وإنما ببساطة إظهار مدى ذكاء الحيوانات وإبداعها.

عند الانتهاء ، تم نشر العمل على وسائل التواصل الاجتماعي وبيعه في غضون 72 ساعة من صدوره.

وأضافت جوان: كان هناك اهتمام كبير باللوحة.