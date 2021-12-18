السجن 4 سنوات لعاطل للاتجار في المخدرات بميت غمر

الدقهلية شريف الديب

قضت محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار محمد أبو الفتوح إبراهيم الحنطور، وعضوية المستشار حسام محمود حشيش، والمستشار انس أسامة العبد، وأمانة سر مسعد كمال الدين طه، وعصام محمد الدسوقي، بمحاكمة عاطل بقرية أبو خالد مركز ميت غمر بالسجن 4 سنوات لإدانته بالاتجار فى مخدر البانجو وحيازة بندقية خرطوش وذخيرة خرطوش.

وتعود احداث القضية عندما قرر المستشار علاء السعدنى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الدقهلية إحالة المتهم أحمد ٠ ع ٠ م 34 سنة عاطل مقيم بقرية أبو خالد إلى محكمة جنايات المنصورة لأنه فى يوم 20 سبتمبر 2021 بدائرة مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية أحرز جوهر مخدر الهيروين بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا ، كما أحرز بغير ترخيص سلاح نارى عبارة عن بندقية خرطوش ، كما أحرز ذخيرة ثلاث طلقات خرطوش مما تستعمل على السلاح النارى المضبوط.

كانت قد ورد للنقيب محمد عيسى معاون مباحث مركز ميت غمر بقيام المتهم بالاتجار فى المواد المخدرة ولة كارت معلومات وانه قد ذاع صيته فى الآونة الأخيرة، وأنه بإجراء التحريات تأكد بمزاولة المتهم نشاطه الإجرامي المتمثل في ترويج المواد المخدرة على عملائه من تجار الجملة والقطاعي والمتعاطين مستخدما دراجة نارية موتوسيكل متخذا من القرية والقرى المجاورة مسرحا لمزواله نشاطه الإجرامي.

كما دلت التحريات إلى حيازته لسلاح نارى بدون ترخيص للدفاع عن نفسه وعن تجارته الغير مشروعة والتصدى للقوات حال ضبطه.

وبعد الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح النارى والطلقات وعدد 40 لفافة بلاستيكية شفاف اللون بها مخدر البانجو وضبط الدراجة النارية.