جلسات المساج كلمة السر وراء خطف شخص عبر الفيسبوك في الدقي

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فى واقعة ضبط 3 أشخاص بتهمة اختطاف شخص وطلب فدية لإطلاق سراحه، أن المتهمين راسلوا المجنى عليه عبر موقع فيسبوك، وادعوا أنهم سيدة، وعرضوا عليه إجراء جلسات مساج له مقابل مبلغ مالي، وأوهموه بتقديم خدمات أخرى له، واستمرت المراسلات بينهم حتى وقع الضحية فى شباك المتهمين، وتمكنوا من استدراجه واحتجزوه بشقة ملك أحدهم.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتهمين سابق اتهامهم فى عدة قضايا، وأنهم يكونون تشكيلا عصابيا لاستدراج الضحايا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والاحتيال عليهم بحجة أن سيدة هى من تتحدث معهم، وتعرض خدماتها لتقديم جلسات مساج لهم.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة اختطاف أحد الأشخاص بالجيزة وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الدقى بمديرية أمن الجيزة من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) وقرر بغياب شقيقه "يحملان جنسية إحدى الدول" وعقب ذلك ورد له اتصال هاتفى طلب منه تحويل مبلغ مالى عن طريق خدمة تحويل الأموال بإحدى شركات المحمول لإطلاق سراح شقيقه.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور).. كما أمكن تحديد مكان إحتجاز المجنى عليه بإحدى الشقق السكنية ملك أحدهم كائنة بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (2 سلاح أبيض "مُطواة ") وبرفقتهم المجنى عليه، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى التعرف على بعض الأشخاص عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى واستدراجهم لمقابلتهم بغرض السرقة .. واعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.