جامعة عين شمس تنظم احتفالية الجامعة باليوم العالمى للغة العربية.. صور

كتب ـ محمود راغب

افتتح الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث فاعليات احتفالية الجامعة بـ" اليوم العالمي للغة العربية " بحضور الدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق، والدكتورة شهيرة سمير مدير قطاع العلاقات الدولية ولفيف من العمداء وأساتذة الجامعة ، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

وتفقد نائب رئيس الجامعة والمرافقين معرض الفنون التشكيلية لطلاب الجامعة، ومعرض للكتاب بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب والهيئة العامة لقصور الثقافة، ومعرض للفنون التشكيلية لدار الأوبرا المصرية، ومعرض للكتاب لمجمع اللغة العربية بالإضافة إلى معرض للفنون التشكيلية لأساتذة وطلاب كلية التربية النوعية.

وخلال الكلمة الافتتاحية اكد الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أنه ليوم عزيز علينا أن نلتقي جميعا اليوم للاحتفاء باللغة والثقافة العربية كمتخصصين و غير متخصصين لنحتفي بلغة الضاد، مشيرا إلى أن لغتنا الجميلة لم تحظ بالرعاية والاهتمام اللائقين في الحقب الأخيرة بل وأهملت من قطاعات كثيرة منا ، مؤكدا أن الاهتمام باللغة والثقافة العربية ضرورة لأسباب كثيرة فهي جذر شخصيتنا وأساس لهويتنا، وهي تعبيرنا عن أفراحنا وأحزاننا كما أنها تاريخنا وطريقنا للتفوق.

كما قدم كورال الجامعة فقرات غنائية لاقت استحسان الحضور من الأغاني الوطنية، كما تم تكريم عدد من رموز الإعلام الإذاعي والتليفزيونى منهم: الاعلامية حنان عبد المجيد عسكر كبيرة المذيعين بالإذاعة المصرية، الإعلامية دينا قنديل المذيعة بالتليفزيون المصري وصاحبة البرامج الثقافية واللغوية بالتليفزيون المصري، الإعلامي عبد الله يسرى قارئ نشرات الأخبار ومذيع المناسبات القومية بالتليفزيون المصري، الإعلامي حازم طه المذيع بالبرنامج العام وصاحب برامج شهيرة مثل قل ولاتقل / اضبط لغتك / مزالق لغوية / قطوف الأدب من كلام العرب.

كما شهدت الاحتفالية فقرة شعرية للدكتور أحمد تيمور، والشاعر جمال بخيت والفنان أحمد الحجار، وتتضمن الاحتفالية عروضا فنية وفقرات لفريق كورال الجامعة، موسيقي عربية، عزف، ويقدم منتخب الجامعة عرضا للفنون الشعبية وعرض للتنورة إلى جانب انشاد ديني وترانيم لفريق الجامعة بالاضافة إلي المنشد الديني علي الهلباوي.

كما يقام خلال الاحتفالية ندوتين الأولى بعنوان "اللغة في الرواية العربية المعاصرة" تدير حلقة النقاش الإعلامية والكاتبة رولا خرسا

ويشارك فيها: الروائي أحمد القرملاوى الحائز على جائزة كاتارا في الأدب 2021، الكاتب الصحفي والروائي مصطفى عبيد، الكاتب والروائي الدكتور أسامة عبد الرؤوف الشاذلي استاذ جراحة العظام.

والندوة الثانية بعنوان (قصيدة النثر) التي تستضيف الشاعر إبراهيم بجالاتي، د. جمال نيازي