اليوم السابع
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فى اليوم العالمى للغة العربية.. تعرف على أهم خصائص لغة القرآن الكريم

السبت، 18 ديسمبر 2021 01:46 م
فى اليوم العالمى للغة العربية.. تعرف على أهم خصائص لغة القرآن الكريم مركز الأزهر العالمى للفتوى
كتب ـ لؤى على

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كشف مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، أن اللغة العربية واحدة من أهم لغات العالم، ومن أكثرها ذيوعًا وانتشارًا.
 
 
وأضاف فى اليوم العالمى للغة العربية ، شرف الله اللغة العربية بأن جعلها لغة القرآن الكريم، ولسان شرائعه وأحكامه، وتبيان حلاله وحرامه، وخزانة كنوزه وأسراه؛ قال تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ}. [يوسف: 2]
 
وتابع:  أكثر ما يميز اللغة العربية امتلاكها لأسباب حياتها، ومقومات بقائها، وقدرتها على الاحتفاظ بأصالتها، مهما تباعد الزمان، وتداخلت اللغات، والتعبير بفصاحة وبيان مما تتميز به اللغة العربية؛ حيث يستطيع المتكلم بها أن يصيغ عبارة دالة على الواقع وفق مقتضى الحال في سهولة ويسر؛ بعيدًا عن  التنافرات الكلامية، والتعقيدات اللفظية.
 
واشار المركز إلي أن اللغة العربية من أثرى لغات العالم من حيث المفردات، ويستطيع المتحدث بها أن يعبر عن المعنى الواحد بألفاظ متعددة، كلُّ لفظ منها موضوع  لحال أو موصوف دال عليه، يضيف معنى جديدًا، كما تتميز اللغة العربية بنظام صوتي يدل السامع على معنى الكلمة ومدلولها بمجرد صوته وجرسه.
 
وتنضبط الكلمة العربية بالميزان الصرفي الذي يمكّن الأدباء من تحويلها إلى أبنية مختلفة باختلاف المعاني التي يسوقونها، ويثري الأداء البلاغي بأساليب جمالية متنوعة.
 
 

مركز الازهر للفتوى

اليوم العالمى للغة العربية

لغة الضاد

اللغة العربية

لغة القران

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