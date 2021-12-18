اليوم السابع
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تونة ومرجان وسبيط.. سوق السمك بكفر الشيخ شكل تانى.. لايف

السبت، 18 ديسمبر 2021 05:35 م
تونة ومرجان وسبيط.. سوق السمك بكفر الشيخ شكل تانى.. لايف انواع الاسماك بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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رصدت عدسة "اليوم السابع" أنواع الأسماك بسوق ميت علوان بوسط مدينة كفر الشيخ، منها التونة والمرجان والسبيط، والجمبري واستاكوزا والبلطي والقراميط والبوري، والبليمي، وغيرهم من الأنواع المتعددة.
 
 
 
ويتراوح سعر سمك قراميط – شيلان  بين 15 إلى 20 جنيها ، فى حين سعر السمك الحدادى 10 جنيهات للكيلو ، وسمك السردين المجمد يبدأ من 15 جنيها حتى 25 جنيها، والمكرونة المجمد بين 19 – 25 جنيها، والمرجان من 19 إلى 25 جنيها والسردين من 20 إلى 30 جنيها للكيلو.
 
وتتواجد أسواق الأسماك بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ من صيادين البحر المتوسط وكذلك من بورصة الأسماك الواقعة على رافد الطريق الدولي الساحلي " كفر الشيخ، بلطيم" ويتم جلب كافة أنواع الأسماك لتوريدها لسوق العبور بالقاهرة وغيرها من الأسواق بالعديد من المحافظات المصرية.
انواع الاسماك بكفر الشيخ
انواع الاسماك بكفر الشيخ

 


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