تلاوة قرآنية وأنشودة "قمر" بصوت الطالب مصطفى عبد الرازق ابن الشرقية.. فيديو

الشرقية- فتحية الديب

قدم الطالب مصطفى عبد الرازق محمدى المقيم بقرية أنشاص البصل التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، صاحب الصوت الجميل لقراء "اليوم السابع" تلاوة قرآنية بصوته الشجى من سورة البقرة وأنشودة قمر.

وجاء التلاوة من الأية " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ . أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ".

كلمات أنشودة هى " قمر سيدنا النبى وأجمل منك لم ترَ قط عينا .. واطيب منك لم تلدا النساء ..خلقت مبرءا من كل عيبا .. كأنك قد خلقت كما تشاء..قمر .. قمر .. قمر سيدنا النبى .. قمر ..وجميل .. وجميل .. وجميل سيدنا النبى .. وجميل..قمر .. قمر .. قمر سيدنا النبى .. قمر..وجميل .. وجميل .. وجميل سيدنا النبى .. وجميل..وكف المصطفى كالورد نادى .. وعطرها يبقى اذا مست ايادي.. الله .. الله..وكف المصطفى كالورد نادى .. وعطرها يبقى اذا مست ايادي..الله .. الله

وعم ناولها كل العبادى .. وعم ناولها كل العبادي..وعم ناولها كل العبادى .. حبيب الله يا خير البرايا يا قمر ..قمر .. قمر .. قمر سيدنا النبى .. قمر

وجميل .. وجميل .. وجميل سيدنا النبى .. وجميل..ولا ظل له بل كان نورا .. تنال الشمس منه والبدور.. الله .. الله..ولا ظل له بل كان نورا .. تنال الشمس منه والبدور..الله .. الله..ولم يكن الهدى لولا ظهوره .. ولم يكن الهدى لولا ظهوره..ولم يكن الهدى لولا ظهوره ..وكل الكون انار بنور طه.. قمر .. قمر .. قمر سيدنا النبى .. قمر..وجميل .. وجميل .. وجميل سيدنا النبى .. وجميل".