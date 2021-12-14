استمع إلى ابتهالات بصوت عامل بسيط يلقبه الأهالى بخليفة على الزاوى شيخ المبتهلين

"قدم تلفزيون " اليوم السابع" بثاً مباشراً لعامل يدعى "أباظة عبد القادر محمد أحمد" يعمل بمصنع بالعاشر من رمضان،اشتهر بين أهالى قريته بخليفة الشيخ "على الزاوى".





"أباظة عبد القادر محمد أحمد" عامل بمصنع بالعاشر من رمضان، مقيم بقرية أنشاص البصل مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، حصل على تعليم متوسط وحفظ القرأن الكريم كاملا وهو فى سن كبير، تعلق قلبه بإذاعة القرأن الكريم فوجد فى صوت الشيخ "على الزاوى" ما يشبع موهبته فأخذ يواظب على سماع إذاعة القرآن الكريم، يوميا ويحفظ منها إبتهالات المنشدين وتحديدا ابتهالات الشيخ "على الزاوى" .

وأردف " أباظة" أن والده صاحب الفضل الكبير عليه فى حفظ القرأن الكريم، حيث حرص على تحفيظه القرأن الكريم كاملا، وبدأ يشجعه رغم كبر سنه، فوالده هو الشيخ" عبد القادر أحمد السيسي" 70 عاما قارئ وحافظ للقرأن الكريم وكرس وقته لتحفيظ جميع أبنائه وأحفاده.

وأضاف: أن حلقات الذكر لن تنقطع من منزل العائلة يوميا يجتمع والده بالأبناء والأحفاد ذكور وإناث لمراجعة القرأن الكريم والاستماع إلى الابتهالات والتواشيح الدينية من الجميع.



وأردف : أن مثله الأعلى الشيخ على الزاوى، وأنه حافظ لجميع الابتهالات الخاصة بها ومنها "يا فرحة الدنيا بنور محمد" و"نور يثرب" و"بحق مولد أحمدَ" و"الله ربّي ولا معبود إلا هو" و"ربّ البرايا إلَهي وخالقي" و"النور عم الكون بالقرآن" و"الخير ساد الأرض في رمضان" و"الملك والملكوت هلّ مرحبا" و"أهلا بشهر الخير والإحسان" و"رمضان يا قبس من الأنوار" و"هدية من عالم الأسرار" و"رمضان قمنا في رحابك نجتلي عفو السماء وطلعة المختار

" وأن أحلامه تداعبه فى الالتحاق بإذاعة القرأن كمبتهل رغم تقدمه فى السن لازال يرسم حلمه أمامه.