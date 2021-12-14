محافظة القاهرة تعتمد مشروع تخطيط منطقة شمال الحرفيين

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن مشروع شمال الحرفيين الجارى تنفيذه هو مشروع نموذجى سيساعد على إخلاء منطقة القاهرة التاريخية من الورش التى لا يتناسب وجودها مع طبيعة المكان وأهميته التاريخية والسياحية .

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تبذل جهدًا كبيرًا لتطوير منطقة القاهرة التاريخية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إعادة إحياء وتطوير القاهرة التاريخية للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعمارى والعمراني لهذه المنطقة مشيرًا إلى أن الرؤية العامة لمشروع تطوير القاهرة التاريخية تقوم على حفظ وتحسين النشاطين الاجتماعي والاقتصادي للنسيج العمراني، وتكوين مقصد سياحي تاريخي جديد للقاهرة يعيد للعاصمة بريقها ومكانتها.

واعتمد المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة مشروع تخطيط منطقة شمال الحرفيين بمسطح حوالى ‎60 فدان بحى منشأة ناصر ويشمل المشروع 15 عمارة تضم كل واحدة 40 وحدة سكنية باجمالى 600 وحدة ويبلغ مسطح الوحدة الواحدة 83 م2 ، كما يضم 3 عمارات باجمالى 60 وحدة مسطح الوحدة الواحدة 75 م2 .

كذلك يتضمن المشروع إقامة 984 ورشة حرفية بمسطح يتراوح بين 12 م٢ الي 40 م٢ للورشة الواحدة ، كما يشمل المشروع إقامة أسواق للجملة ومباني خدمية للورش .

كما يتضمن المشروع كافة الخدمات كمسجد بمسطح 1644م2 ، وكنيسة بمسطح 2000 م٢ ، ومدرسة مَهنية بمسطح 1514 م٢ ، ووحدة صحية بمسطح ‎397 م٢ ، ووحدة اسعاف بمسطح 133 م٢ ، وسجل مدنى بمسطح 300 م٢ ، ووحدة إطفاء بمسطح 346 م٢ ، ونقطة شرطة بمسطح 334 ، ومخبز بمسطح 1736 م٢ ، وسوق تجارى بمسطح 596 م٢، ومنافذ بيع بمسطح 360 م٢ ، ونادى اجتماعى بمسطح 10357م2 ، وموقف ميكروباص ومينى باص وخدماته بمسطح 11372 م2.