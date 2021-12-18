بتكلفة 4 مليارات جنيه.. الانتهاء من ترفيق مشروع المنطقة الصناعية بجنوب سيناء

جنوب سيناء ـ محمد حسين

حققت محافظة جنوب سيناء، إنجازات جديدة فى قطاع الصناعة أهمها الانتهاء من ترفيق المنطقة الصناعية بمدينة أبو زنيمة.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن مساحة مشروع المنطقة الصناعية بمدينة أبو زنيمة يقع على مساحة 3908 فدان، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 4 مليار جنيه، مشيرا إلى أن المشروع تم الانتهاء منه على مراحل وبلغت تكلفة مرحلة أولى : 1.5 مليار جنية، والمرحلة ثانية بتكلفة 1.250 مليار جنيه، والمرحلة الثالثة بتكلفة 1.250 مليار جنيه.

أضاف محافظ شمال سيناء، انه فى مجال مواجهة الغلاء وتوفير المواد التموينية بمحافظة جنوب سيناء تم إقامة 7 منافذ بمدن المحافظة لأصحاب السلاسل الكبرى، وبلغ عدد سيارات محاربة الغلاء بالمحافظة 6 سيارات لاصحاب السلاسل الكبرى ، و1 سيارة لبيع اللحوم، و3 سيارت منفذ لبيع اللحوم بمدينة طور سيناء وابورديس وسانت كاترين.

وقال انه تم فى محافظة جنوب سيناء إنشاء 2 محطة وقود وخدمة تموين السيارات بمدينة شرم الشيخ، وتوسعة وتطوير محطة تعبئة البوتاجاز بمدينتي نويبع و طور سيناء، وتم تشغيل 3 مخابز آلية بمدينة الطور منطقة الطور الجديدة و المنطقة التجارية و حى الزهراء.