اليوم السابع
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السبت، 18 ديسمبر 2021 01:39 م
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انتظام صرف معاش ديسمبر من ماكينات الـATM للمتخلفين عن المواعيد المحددة

السبت، 18 ديسمبر 2021 01:00 م
انتظام صرف معاش ديسمبر من ماكينات الـATM للمتخلفين عن المواعيد المحددة صرف معاشات - أرشيفية
كتب ــ مدحت وهبة

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تتابع غرفة عمليات  وزاررة  التضامن الاجتماعى صرف معاشات ديسمبر من ماكينات الصراف الآلى وذلك  لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المحددة، حيث أشارت إلى انتظام الصرف اليوم السبت .
 
ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجهت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، بتيسير كافة الإجراءات لصرف معاشات ديسمبر  من البنك، خاصة لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.
 
كانت وزارة التضامن الاجتماعىُ قذ شكلت لجانا لمتابعة صرف معاشات ديسمبر  من بنك ناصر الاجتماعى، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حيث تم الصرف وفقا بشكل منتظم لأصحاب المعاشات وكذلك المستفيدين من المعاشات.
 
ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجهت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ببدء صرف معاشات ديسمبر للعملاء اعتبارا من أول يوم فى الشهر، كما تم أيضا تفعيل خدمة صرف النفقة عبر منافذ "الدفع الإلكترونى" بهدف التيسير على العملاء من مستحقى النفقة.

التضامن

معاشات ديسمير

صرف معاشات ديسمير

شروط معاشات ديسمبر

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