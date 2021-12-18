النقض تفتتح البرنامج التدريبى لقضاة المحكمة عن "التحول الرقمى والأمن السيبرانى "

كتب إبراهيم قاسم - أحمد عبد الهادى

افتتح محكمة النقض اليوم السبت، فعاليات البرنامج التدريبى "التحول الرقمى والأمن السيبرانى" للتعريف بالتحول الرقمى بالمحكمة لعدد 30 من قضاة محكمة.

يأتى ذلك إطار تنفيذ بروتوكول المبرم بين محكمة النقض ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برعاية معالى القاضى الجليل رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى عبد الله عمر شوضة والسيد المهندس الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

وافتتح القاضى محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة والدكتورة غادة لبيب – نائب وزير الاتصالات لشئون التطوير المؤسسى فعاليات البرنامج التدريبى " التحول الرقمى والأمن السيبرانى " للتعريف بالتحول الرقمى وفوائده وعوامل نجاحه كخارطة طريق للوقوف على تحدياته وتقييم النضج الرقمى والتقنيات الناشئة عنه وذلك لعدد 30 من قضاة محكمة النقض وبحضور القاضى أيمن سعد الدين رئيس المكتب الفنى المساعد لمحكمة النقض والقاضى محمود توفيق المستشار الفنى لرئيس محكمة النقض والقاضى خالد فاروق مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام والقاضى أحمد رفعت الأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى والقاضى عمرو الزهيرى رئيس مركز معلومات محكمة النقض والتى إنعقدت بقصر عابدين والتى تستهدف مجموعة أخرى مماثلة استكمالاً للتعاون فى تنمية وبناء القدرات الرقمية للسادة قضاة محكمة النقض والتى تستهدف تنمية مهارتهم الأساسية لمواكبة حتمية ومتطلبات التحول الرقمى والتعامل مع النظم المميكنة واستراتجية مصر الرقمية تنفيذاً لخطة الدولة 2030 للتحول الرقمى.