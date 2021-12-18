الموج طلع على الشط.. ارتفاع كبير فى الأمواج والطقس كل ساعة فى حال بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

شهدت محافظة الإسكندرية عدم استقرار فى حالة الطقس وتشهد صباح اليوم سطوع للشمس وارتفاع كبير فى الأمواج وانخفاض فى درجات الحرارة فى نوه الفيضة الصغرى.

وكانت قد شهدت محافظة الإسكندرية فى الساعات الأولى من الصباح أمطار على كافة أنحاء المحافظة فى نوه الفيضة الصغرى.

ويتوقع خبراء الأرصاد استمرار استقرار الطقس حتى بداية شهر ديسمبر الجارى.

وكانت قد استعدت محافظة الإسكندرية لموسم سقوط الأمطار بتنظيف كافة شنايش المحافظة وخاصة البؤر التى تتراكم فيها الأمطار باستمرار منها نفق المندرة وكليوباترا وسيدى بشر ومنطقة جناكليس بطريق الحرية منعا لتراكم الأمطار وتعطيل حركة المرور.



حالة الطقس فى الاسكندرية..الموج طلع على الشط.. ارتفاع كبير فى الأمواج (1)



حالة الطقس فى الاسكندرية..الموج طلع على الشط.. ارتفاع كبير فى الأمواج (2)



حالة الطقس فى الاسكندرية..الموج طلع على الشط.. ارتفاع كبير فى الأمواج (3)



حالة الطقس فى الاسكندرية..الموج طلع على الشط.. ارتفاع كبير فى الأمواج (4)