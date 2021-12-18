اليوم السابع
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المدمن المتهم بتعذيب زوجته بأسوان يعترف:" كويتها بالنار لشراء المخدرات"

السبت، 18 ديسمبر 2021 07:02 م
المدمن المتهم بتعذيب زوجته بأسوان يعترف:" كويتها بالنار لشراء المخدرات" حملات أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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اعترف مواطن بتعديه على زوجته بالضرب المبرح وتعذيبها بحديد ساخن، لاجبارها بالتوقيع على ايصالات أمانة، وحصوله على أموالها لشراء المخدرات، في أسوان.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان من (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز) مصابة بكدمات وكسور متفرقة بالجسم وآثار حروق وتم إسعافها ، وقررت بتضررها من زوجها (عاطل "له معلومات جنائية" سبق إتهامه فـى  (9) قضايا ما بين "مخدرات - سلاح - سرقة وسائل نقل - نشل") لقيامه بالتعدى عليها بالضرب بعصا وإحداث ما بها من حروق بقطعة حديدية ساخنة وإكراهها على توقيع عدد (3) إيصالات أمانة ، بسبب حدوث مشادة كلامية بينهما قام على إثرها بالتعدى عليها وإحداث إصابتها المشار إليها وأضافت بأن زوجها يتعاطى المواد المخدرة ودائم التعدى عليها بالضرب.

 

 عقب تقنين الإجراءات ، تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.. كما تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (11) قضية (تبديد - إهانة - ضرب - شروع فى سرقة - مخدرات - سرقة) آخرهم قضية سرقة والمحكوم عليه فيها غيابياً بالحبس سنة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


خلافات زوجية

يعذب زوجته

المتهم بتعذيب زوجته

حوادث

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