المتهمة بحيازة استروكس: كنت هابيعه لزبائنى فى الكريسماس

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر،تجديد حبس سيدة 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة، حيث اعترفت المتهمة بحيازتها للمضبوطات بقصد الترويج وبيعها لعملائها في احتفالات "الكريسماس" .

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على سيدة بحوزتها 2 كيلو إستروكس قبل بيعها على عملائها فى مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف التواجد الأمنى بدوائر مراكز وأقسام الشرطة على مستوى الجمهورية، فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية من ضبط (سيدة – أحد الأشخاص ، مقيمان بدائرة القسم ) حال تواجدهما بدائرة القسم ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 2 كيلو جرام – كمية من مخدر الآيس – 2 ميزان حساس – 2 هاتف محمول – مبلغ مالى).

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.