حياة كريمة بالمنوفية.. تعرف على نسب تنفيذ مشروعات قرى أشمون والشهداء

المنوفية - محمد فتحى

تابع سامى سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، أعمال مشروعات حياة كريمة بقرى المركز، وذلك بمختلف القطاعات، حيث تابع أعمال الإنشاء لنقطة الإسعاف الجديده بقرية سنتريس من إستكمال التجهيزات لصب سقف الدور الأرضى الخاص بها.

كما جارى العمل بمجمع الخدمات الحكومية بسنتريس، حيث يتم إستكمال أعمال التشطيبات النهائية من الداخل والخارج، وفيما يخص مدرسة عزبة الحضرى بالقناطرين حيث يتم إستكمال التجهيزات لصب سقف الدور الثانى العلوى وجارى أعمال ردم القواعد الخرسانية المسلحة بشدادات الرمال ودكها، وذلك فى ضوء تكليفات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بالإستمرار فى المتابعة اليومية لكافة أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية للمشروع القومى "حياة كريمة" بقرى مركزى أشمون والشهداء للوقوف على آخر مستجدات الموقف التنفيذى وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لضمان سرعة الإنتهاء من المشروعات وفق الخطط الزمنية المحددة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وفى مجمع الخدمات الزراعية والبيطرية بسنتريس أشار سرور إلى أنه يتم الآن أعمال التشطيبات النهائية للمبنى من الداخل والخارج، وجارى إستكمال الانشاءات الخاصة بالمبنى الإدارى لمركز شباب كفر أبو محمود ، كما جارى إنشاء جناح جديد بمدرسة الشهيد شوقى عبدالحكيم بمنيل دويب 22 فصل ويتم شد الشدة الخشبية لسقف الدور الرابع العلوى تمهيداً لصبه، وجارى إستكمال أعمال البناء والتشطيبات من حيث الكهرباء والنجارة و السباكة للأدوار السفلية.

كما يتم إستكمال أعمال الصيانة الشاملة للمبنى القديم بنفس المدرسة، فيما جارى إنشاء ملعب منيل دويب وقد تم صب السملات الخرسانية الخاصة به، كما جارى العمل فى رفع كفاءة الوحدة الصحية بكفر أبو محمود من أعمال الصيانة الشاملة ورفع كفاءة الوحدة الصحية وعمل دكة خرسانية فى فناء الوحده الصحيه قبل تركيب الانترلوك.

كما أنه جارى تنفيذ مشروع سكن كريم بقريه منيل دويب وتم صب أعمدة الدور الأول العلوى لبعض العمارات، كما جارى إنشاء الوحده الصحيه الجديدة بقريه منيل دويب والعمل على إنهاء التجهيز لصب سقف الدور الأرضي، أما بالنسبة لملعب كفر أبو محمود المنجل، حيث يتم أعمال صيانة شاملة له وتم الانتهاء من بناء سور على كامل الملعب.

وأضاف سرور بأنه تم البدء فى أعمال الحفر لإنشاء مركز الأمومة والطفولة بقريه منيل دويب حيث سيتم إنشاء المركز على مساحة 1444م ²، كما جارى أعمال الصيانة الشاملة و رفع كفاءة مدرسه خالد بن الوليد بالقناطرين ، وفى الوحدة المحليه بشما فجارى أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية بجناح مدرسة الشهيد سامح طاحون بقرية شما بنسبة تنفيذ 85%، ورفع كفاءة وتطوير المبنى القائم بنفس المدرسة بنسبة تنفيذ 85%، ورفع كفاءة وتطوير مدرسة الشهيد محمد عيسى العليمى بقرية شما بنسبة تنفيذ 85%، ورفع كفاءة وتطوير مدرسة الشهيد أيمن العفيفى بقرية شما بنسبة تنفيذ 75%، ورفع كفاءة وتطوير مدرسة الشهيد إسلام قنديل كركيت الثانوى التجارى بشما بنسبة تنفيذ 75%.

كما جارى أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية بمجمع المصالح الحكومية بشما بنسبة تنفيذ 85% ،والتشطيبات الداخلية والخارجية بالمجمع الزراعى بقرية شما بنسبة تنفيذ 75% والتشطيبات الداخلية والخارجية بمجمع الطبى بقرية شما بنسبة تنفيذ 70% ،وتم الانتهاء من رفع كفاءة وتطوير مبنى الوحده الصحيه بقريه ساقيه المنقدى بنسبة 100%، والانتهاء من رفع كفاءة وتطوير المبنى الإدارى بمركز الشباب والرياضه بقرية شما بنسبة تنفيذ 100% وتسليم قطعة أرض على مساحة 1750متر بقرية ساقية المنقدى لعمل مبنى إدارى وملعب للهيئة الهندسية، وتنفيذ تركيب الألياف الضوئية للاتصالات بقرية شما بنسبة تنفيذ 80% وتكسية ترعة الفواره بشما بنسبة تنفيذ 100% .

وفى ذات السياق يتم تكسية ترعة جانبية شما بهواش بمسافة 2200متر من إجمالى 2400 وجارى تطهير الجزء المتبقى والتحجير بنسبة تنفيذ 91% وتركيب 30 قاعده خرسانيه بأعمدة الإنارة منهم 10 قاعدة خرسانيه بأعمدة الإنارة بطريق محمود شرف الدين 10 قاعده خرسانيه بأعمدة الإنارة بطريق جلال شرف الدين 10 قاعده خرسانيه بأعمدة الإنارة بطريق مدخل قرية ساقية المنقدى،وتركيب 70 قاعده خرسانيه بأعمدة الإنارة بطريق المرشحة بشما وتركيب 70 قاعده خرسانيه بأعمدة الإنارة بالطريق الموازى لطريق المرشحة القبلي.

كما تم عمل الرفع المساحى المقترح إنشائه لسوق حضارى وكذا الموقع المقترح إنشائه موقف نموذجى، وفى الوحدة المحلية برملة الانجب فجارى أعمال التشطيب لكل من وحدة الإسعاف والمجمع الخدمى ،وفى الوحدة المحلية بشطانوف فتم البدء فى أعمال هدم الغرف القديمة بعملية مياه بوهة شطانوف لإنشاء محطة حديد ومنجنيز، وفى محطة الرفع الصرف الصحى بالحلواصى فجارى البدء فى إنشاء السور الخارجي.

كما جارى إستكمال العمل بمركز شباب الحلواصي، وكذا إستكمال توصيل الصرف الصحى بالحلواصى ، وفى الوحدة المحلية بساقية أبو شعرة فجارى أعمال التحجير والتبطين لترعة الوراق والجزيرة بشنواى بطول350متر، أما بالنسبة لمدرسة الابتدائية الجديدة فجارى إنشاء جناح جديد بها وعمل الصندقه الخشبية والسملات والقواعد، كما جارى إنشاء المبنى الإدارى لمركز شباب شنواى وشد سقف الدور الأول علوي، اما بالنسبة لمدرسة الشهيد فهيم عمر شاكر بشنواى فجارى أعمال التطوير رفع كفائتها .

وفى الوحدة المحلية بجريس وبالنسبة للمجمع المصالح الحكومية فجارى أعمال التشطيب من النجارة والسباكة والكهرباء وأعمال النقاشة بكل الأدوار من الداخل ومحارة الواجهة الخارجية للمجمع وتركيب الشبابيك وجارى تركيب السورناجه طوب الحرارى للواجهة وبدء تشوين الانترلوك والبلدورات لعمل الرصيف حول المجمع.

وبالنسبة للمجمع الزراعى حيث تم محارة المبنى من الداخل و الخارج وبدء تركيب السورناجه الطوب الحرارى لتشطيب الواجهه، وفى المركز الصحى بجريس فجارى العمل بالشدة الخشبية والتسليح لصب سقف الدور الثانى علوى ( الاخير ) وبدء أعمال البناء وتسديد الطوب للدور الأرضي، كما جارى إنشاء جناح مكمل لمدرسة خالد بن الوليد الابتدائيه بجريس، حيث تم صب سقف الدور الرابع علوى ( الأخير ) وسور مسلح وتم صب أرضية الدور الأرضى والتسديد بالطوب ورفع كفاءة المبنى القديم للمدرسة.

كما انه جارى إنشاء جناح مكمل لمدرسة الشهيد عبدالله الهلالى الابتدائيه بجريس حيث تم التسديد بالطوب وأعمال النجارة والمحارة للجناح من الداخل والخارج وتركيب البلاط وجارى رفع كفاءة المبنى القديم للمدرسة، كما جارى مد خطوط الغاز الطبيعى للشوارع الفرعية بجريس، حيث تم تنفيذ 2 شارع فرعى بطول 200 متر تقريباً ليكون إجمالى ما تم تنفيذه 2920 متر تقريباً وجارى مد خط غاز ضغط منخفض لتغذية داخل قرية جريس بطول 3250م تقريباً وكذلك بدء مد خطوط الغاز بقرية مونسه حيث تم تنفيذ 500 م تقريباً .

كما جارى أعمال رفع كفاءة مدرسة النصر الإعدادية بجريس، وكذا إنشاء وحدة إسعاف بجريس، حيث جارى أعمال المحارة وتم عزل السقف وصب الأرضيات ومتابعه مد خط مياه رئيسى بجريس طريق جريس عزبة طعيمة للربط بمحطة المياه العملاقة المقترح إقامتها بعزبة المأمور زمام قرية أبو عوالى التابعة لجريس. كما جارى رفع كفاءة مبنى الشؤون الاجتماعية بجريس ،وإنشاء وحدة صحية بأبو عوالى حيث تم صب سقف الدور الأرضى وجارى العمل بالشدة الخشبية لصب أعمدة الدور الأول علوى، كما جارى أعمال تبطين ترعة الساحل بناحية عزبة الإصلاح الزراعى زمام قرية أبو عوالى التابعة لجريس وترعة خلف الفواره بعزبة طعيمة التابعة لجريس وترعة النقراشية الغربية بجريس ، كما جارى إنشاء وحدة صحية بمونسه حيث جارى أعمال الشدة الخشبية والتسليح لصب سقف الدور الثانى علوى وجارى تسديد الطوب للدور الأرضى وتم عمل العزل للأساسات، كما جارى إنشاء المبنى الإدارى لمركز شباب منشأة جريس حيث جارى أعمال البناء.

فيما تتضمن الأعمال إنشاء ملعب مركز شباب جريس المطور حيث جارى بناء السور، كما تم تقفيل بئر جديد لتدعيم عملية مياه جريس بتركيب الغاطس والطلمبات وتم الإنتهاء من التركيب والتشغيل التجريبى لأخذ عينة ومتابعه تقفيل بئر جديد لتدعيم عملية مياه مونسة بتركيب الغاطس والطلمبات وتم الإنتهاء من التركيب والتشغيل التجريبى لأخذ عينة، كما جارى أعمال رفع كفاءة مبنى الشئون الاجتماعية بجريس لتجهيزه ليكون مركز امومة وطفولة، وفى الوحدة المحلية بسنشور فجارى أعمال التشطيبات النهائية من الداخل والخارج للمجمع الحكومى والمجمع الزراعي، أما بالنسبة لوحده الاسعاف فتم صب الدور الأول الخاص بها.

وفى المركز الطبى فتم عمل القواعد الميته وشد الحديد للقواعد الخرسانية وفى انتظار صب القواعد، وبالنسبة لوحدة التضامن الاجتماعى فجارى رفع كفاءتها من الداخل ومن الخارج، أما بالنسبة لمبنى مركز شباب شنشور فجارى رفع كفاءته من الداخل ومن الخارج ونسبه التنفيذ وصلت إلى حوالى 80%،وفى المحلية بطهواى فجارى عمل الشده الخشبية لسقف الدور الأرضى الخاص بالوحدة الصحية بطهواى.

أما بالنسبة للمجمع الخدمى فجارى عمل التشطيبات الداخليه والخارجية للمبنى ، اما بالنسبة للمجمع الزراعى فجارى بناء الحوائط للدور الأرضى، أما بالنسبة لمدرسة الوحده المجمعه بطهواى فجارى رفع كفاءة المبنى وجارى أعمال التشطيبات الداخليه والخارجية للمبنى، وفى المدرسة الثانوية المشتركه بطهواى فجارى رفع كفاءة المبنى من التشطيبات الداخليه والخارجية، أما بالنسبة للوحده الصحيه بدلهمو جارى عمل الشده الخشبية لسقف الدور الأرضي، أما بالنسبة للمبنى الإدارى لمركز شباب دلهمو فجارى عمل الشده الخشبية لأعمدة الدور الأول العلوى.

كما أشار سرور إلى أنه جارى أعمال إنشاء مدرسة عزبة التاج البحرية بدلهمو حيث تم بناء المبنى بالكامل وبناء السور الخارجى وجارى أعمال التشطيبات الداخليه والخارجية للمبنى ،وفى الوحدة المحلية بقورص فجارى أعمال التشطيبات الداخلية لمجمع الخدمات ،كما تم صب أعمدة الدور الأول علوى لمبنى المجمع الزراعى ، كما تم شد خشب سقف الدور الأرضى للوحده الصحيه بقورص.

كما تم صب سقف الدور الأول علوى للمبنى الإدارى بمركز شباب قورص، كما جارب إستكمال أعمال الصرف الصحى بقورص، كما تم شد خشب أعمدة الدور الأرضى للوحده الصحيه بالنعنانيه، وجارى إستكمال أعمال تشطيبات ورفع كفاءة مدرسه ،وكذا تشطيبات ورفع كفاءة مركز شباب النعنانيه،كما جارى أعمال الصرف الصحى بقريه النعنانيه، كما جارى العمل فى محطه الرفع الصحى بقريه سهواج.

كما تم الانتهاء من التشطيبات وأعمال جناح مدرسه أبو رقبه الثانويه، كما جارى إنشاء جناح مدرسه تعليم أساسى بمدرسه الاعداديه بنات بابورقبة ، كما تم صب سقف الدور الأول علوى للمبنى الادارى بمركز شباب ابورقبه ، كما تم شد خشب سقف الدور الثانى العلوى للوحدة الصحية بأبو رقبه،كما جارى أعمال التشطيبات ورفع كفاءة مدرسه أبو بكر الصديق للتعليم الأساسى، كما جارى تشطيبات ورفع كفاءة الوحدة الصحية بكفر قورص، وجارى إنشاء جناح مدرسه تعليم اساسى بمدرسه الشهيد محمد جمال بكفر أبو رقبه.

وفى مركز الشهداء تفقد رياض النسب التنفيذية لعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تابع أعمال تشطيبات الوحدة الصحية بشمياطس، ومد خطوط الصرف الصحى بها، كما تابع تشطيبات المجمع التنموى بدراجيل، وأعمال المجمع الزراعي، والأعمال الإنشائية بكوبرى عزبة القط بالقرية، وكذلك أعمال عمارات سكن كريم. كما تابع رياض الأعمال بالوحدة الصحية بدراجيل، هذا وفى الوحدة المحلية بساحل الجوابر تم تفقد أعمال المجمع الزراعى وتشطيبات المجمع الخدمي، وأعمال تطوير مركز شباب وملعب ساحل الجوابر، وكذا الأعمال الإنشائية لسكن كريم بالعزبة الحمراء التابعة للوحدة المحلية بزاوية البقلي، وأعمال مركز شباب قرية دناصور.