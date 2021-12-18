القصر البلجيكى يكشف عن صورة موسم الأعياد تجمع الملك فيليب وزوجته وأولادهم

كتب محمد تهامى زكى

كشف الحساب الرسمى للقصر الملكى البلجيكى، عن الصورة الرسمية لأسرة الملك فيليب، التى ظهرت هذا العام على بطاقات التهنئة، التى أرسلها الملوك للتهنانى بموسم الأعياد، وضمت الصورة الملك فيليب وزوجته الملكة ماتيلدا، وأولادهما الأربعة الأميرة إليزابيث، الأمير جابرييل، الأمير إيمانويل، الأميرة إليانور.

ونشر حساب القصر البلجيكى عبر تويتر وانستجرام، الصورة الرسمية لعيد الميلاد، وصحبها بالقول: "نتيجة لموسم الأعياد، نود مشاركة صورة جديدة للعائلة المالكة معكم، الصورة موجودة أيضًا على بطاقة عيد الميلاد الخاصة بالأمراء لهذا العام".



العائلة الملكية البلجيكية



