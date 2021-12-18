الفول السودانى علاجك الشتوى.. يحسن الهضم ويحمى القلب

كتبت إيناس البنا

الفول السوداني له الكثير من الفوائد، ويقال إنه يعادل اللوز، ولكن الخلط دائمًا هو أن في الكمية التي تتناولها، يمنحك الفول السوداني البروتينات والفيتامينات والمعادن والدهون الصحية، ويحتوي على 30 من الفيتامينات والمعادن الأساسية ؛ كما أنه مصدر جيد للألياف.

وفقا لتقرير موقع " healthline"، يعد تناول 30 إلى 40 جرامًا من الفول السوداني يوميًا كافيًا خلال فصل الشتاء، حيث سيساعد في تعزيز فقدان الوزن كما أنه يتحكم في الجوع ويبقيك ممتلئًا لفترة أطول، يمكنك دمج الفول السوداني كوجبة خفيفة في منتصف النهار أو في المساء في روتينك اليومي أيضًا .

نحن نحب الاستمتاع حفنة من الفول السوداني في الشتاء ، وأفضل جزء هو أن هذه الحلويات الصغيرة الحجم صحية للغاية، سواء كان الأمر يتعلق بفقدان الوزن، أو تحسين صحة الجهاز الهضمي ، أو الشبع ، يمكن للفول السوداني أن يفعل كل شيء.

الفوائد الصحية العديدة للفول السوداني



صحة قلب أفضل:



الفول السودانى هو علاجك الشتوي المفضل الذى يمكن أن يساعد في التخفيف من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، فالدهون الصحية الموجودة في الفول السوداني جنبًا إلى جنب مع المغنيسيوم ومضادات الأكسدة والنحاس والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى تجعله طعامًا صديقًا للقلب.

خفض خطر الإصابة بمرض السكري:



بالنسبة لمرضى السكري، من المهم تناول الأطعمة التي تحتوي على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم، الفول السوداني هو غذاء منخفض المؤشر الجلايسيمي ولا يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل كبير، وتشير الدراسات إلى أن هذا التأثير يكون أكثر وضوحًا لدى النساء المصابات بداء السكري من النوع 2.

تحسين صحة الجهاز الهضمي:



يحتوي الفول السوداني على نسبة عالية من الألياف التي تساعد في صحة الجهاز الهضمي - تمنع الإمساك وتحسن ميكروبيوم الأمعاء، بالإضافة إلى ذلك ، فهو يقلل من مخاطر الالتهاب - وهو عامل دافع يزيد من احتمالية الإصابة بالأمراض المزمنة.

ولكن في الوقت نفسه، من المهم مراقبة الحساسية لأن حساسية الفول السوداني هي واحدة من أكثر الحساسية شيوعًا ويمكن أن تكون قاتلة إذا لم يأخذ المريض العلاج في الوقت المناسب.