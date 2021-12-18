السجن 6 سنوات لعامل لاتهامه بالتعدى على طفلة فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

قضت منذ قليل محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود برئاسة المستشارين أشرف عياد وإيهاب حشمت ومحمد السعدني وسكرتارية خالد يوسف بالسجن 6 سنوات على عامل بمركز شبراخيت لاتهامه بالتعدى على طفلة جارته التى تبلغ من العمر 4 سنوات، كما قامت المحكمة بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

وشهد محيط المحكمة مشاجرات عنيفة بين أهالي المجنى عليه والمتهم وقامت قوات الأمن بالسيطرة على الأوضاع.

وتبدأ أحداث الواقعة عندما تلقى مركز شرطة شبراخيت بلاغا من والدة طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، بالتعدى على طفلتها، واتهمت عاملا يبلغ من العمر 40 عاما بالقيام بهذه الجريمة البشعة.

وكشفت التحريات الأمنية صحة ما جاء بأقوال والدة الطفلة وقيام المتهم المذكور بارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة التى أحالت القضية إلى محكمة الجنايات والتى قررت حكمها المتقدم.