الحكومة تنقل ولاية طريق الصعيد البحر الأحمر للهيئة العامة للطرق والكبارى

قرر المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، تخصيص مساحة 1604 م ٢ بناحية عزبة زاوية الشيخ سند بمركز شبين القناطر لإقامة مدرسة تعليم أساسى لصالح محافظة القليوبية، بالإضافة إلى تخصيص بعض المساحات لعدد4 قطع أراضى لإقامة صوامع لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بمساحة 16.76 فدان و4.4 فدان و8.79 فدان و5.78 فدان بمحافظات الشرقية وقنا والجيزة والدقهلية واستكمال كافة إجراءات التنسيق مع سائر أجهزة الدولة.

وفى إطار اهتمام الدولة بانشاء الطرق والمحاور الجديدة، كلفت الحكومة المركز الوطنى بالتنسيق مع وزارة النقل ونقل ولاية طــريق الصعيد / الــبحر الأحمر من الشركة القابضة للتشييد والتعمير إلى الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل الــبرى لتتـــولى إدارته وتشغيله واستكماله وصيانته واعادة تخصيص شريحة من الأراضى لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى لاستخدامها فى مشروعات التنمية الاستثمارية.

فيما قال ناصر فــوزى مـحمد مدير المركز الوطنى، ـ أنه بالتزامن مع انتقال الحكومة للعاصمة الادارية الجديدة، تمت الموافقة على تخصيص مساحات أراضى بمساحات 7,5 فدان و1.28 فدان و8,81 فدان لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة كامتداد لمحطة توليد كهرباء العاصمة وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.

كما تمت الموافقة على تخصيص مساحة 10,71 فدان بناحية جنوب بورسعيد لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإقامة محطة كهرباء غرب بور سعيد عليها وقيام المركز باستكمال كافة إجراءات التنسيق مع سائر أجهزة الدولة المعنية لكونها تتداخل جزئيا مع أراضى امتياز البترول وأراضى الثروة السمكية.