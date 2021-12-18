اليوم السابع
Ads
السبت، 18 ديسمبر 2021 11:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الحكومة تنقل ولاية طريق الصعيد البحر الأحمر للهيئة العامة للطرق والكبارى

السبت، 18 ديسمبر 2021 11:00 م
الحكومة تنقل ولاية طريق الصعيد البحر الأحمر للهيئة العامة للطرق والكبارى طريق البحر الأحمر - أرشيفية
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، تخصيص مساحة 1604 م ٢ بناحية عزبة زاوية الشيخ سند بمركز شبين القناطر لإقامة مدرسة تعليم أساسى لصالح محافظة القليوبية، بالإضافة إلى تخصيص بعض المساحات لعدد4 قطع أراضى لإقامة صوامع لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بمساحة 16.76 فدان و4.4 فدان و8.79 فدان و5.78 فدان بمحافظات الشرقية وقنا والجيزة والدقهلية واستكمال كافة إجراءات التنسيق مع سائر أجهزة الدولة.

 

وفى إطار اهتمام الدولة بانشاء الطرق والمحاور الجديدة، كلفت الحكومة المركز الوطنى بالتنسيق مع وزارة النقل ونقل ولاية طــريق الصعيد / الــبحر الأحمر من الشركة القابضة للتشييد والتعمير إلى الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل الــبرى لتتـــولى إدارته وتشغيله واستكماله وصيانته واعادة تخصيص شريحة من الأراضى لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى لاستخدامها فى مشروعات التنمية الاستثمارية.

 

فيما قال ناصر فــوزى مـحمد مدير المركز الوطنى، ـ أنه بالتزامن مع انتقال الحكومة للعاصمة الادارية الجديدة، تمت الموافقة على تخصيص مساحات أراضى بمساحات 7,5 فدان و1.28 فدان و8,81 فدان لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة كامتداد لمحطة توليد كهرباء العاصمة وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.

 

كما تمت الموافقة على تخصيص مساحة 10,71 فدان بناحية جنوب بورسعيد لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإقامة محطة كهرباء غرب بور سعيد عليها وقيام المركز باستكمال كافة إجراءات التنسيق مع سائر أجهزة الدولة المعنية لكونها تتداخل جزئيا مع أراضى امتياز البترول وأراضى الثروة السمكية.

 


وزاره الإسكان

المركز الوطنى لتخطيط استخدامات اراضى الدوله

طريق الصعيد

محافظات الصعيد

العاصمه الاداريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مصرع 2 وإصابة 5 فى انقلاب سيارة ملاكى على طريق البحر الأحمر تجاه سفاجا

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 10:46 ص

السياحة الروسية فى الطريق للبحر الأحمر.. اللجنة الصحية من موسكو تشيد بتطبيق الاجراءات الاحترازية داخل المطار والمستشفيات والفنادق.. والقنصل الروسى : الوفد الصحى أبدى ارتياحه.. وخبراء السياحة : أول رحلة 9 أغسطس

الأحد، 01 أغسطس 2021 03:00 م

إصابة 7 أشخاص فى 3 حوادث متفرقة بطرق البحر الأحمر

الأحد، 25 يوليه 2021 12:17 ص

محافظ أسيوط يزور مصابى حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل بطريق البحر الأحمر

الأربعاء، 14 أبريل 2021 05:19 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة