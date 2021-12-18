اليوم السابع
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الجيزة: حل مشكلة ضعف وانقطاع المياه فى المحافظة بالكامل قبل منتصف 2022

السبت، 18 ديسمبر 2021 01:02 م
الجيزة: حل مشكلة ضعف وانقطاع المياه فى المحافظة بالكامل قبل منتصف 2022 اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب على عبد الرحمن

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أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن المحافظة ضخت استثمارات بالمليارات فى مجال مياه الشرب للقضاء على انقطاعات المياه، خلال العامين الماضيين، مناشدا المواطنين بترشيد الاستهلاك فى مياه الشرب. 
 
وأوضح راشد، فى تصريحات صحفية، على هامش، احتفالية وزارة التنمية المحلية اليوم السبت بمقر مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لتكريم المحافظات الفائزة في المسابقة التى تم تنظيمها بالتنسيق مع مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والتى تعتمد على ثلاث محاور رئيسية هي أفضل تجربة تنموية ناجحة بالمحافظات، وأفضل دراسة دعم قرار، وأفضل نظام معلومات أو قاعدة بيانات بالإضافة إلى مسابقة أخرى عن أفضل مؤسسة بالمحافظات تطبق نظام إدارة المؤسسة الإلكترونى. 
 
وأوضح راشد، أنه خلال العامين الماضيين تم إدخال 600 ألف متر مكعب بمدن المحافظة، لافتا إلى أن المحافظة كان بها عجز فى مياه الشرب يقدر بحوالى 750 ألف متر مكعب، مؤكدا أنه خلال ثلاثة أشهر أو قبل نصف العام المقبل، سيتم ضخ 200 ألف متر مكعب، ولن يكون هناك عجز فى مياه الشرب. 
 
وتابع محافظ الجيزة:"خلال الصيف الماضي كانت الشكوى محدودة جدا من مياه الشرب، على عكس السنوات الماضية، وذلك بفضل جهود الدولة فى حل مشكلة مياه الشرب"، موجها المواطنين بترشيد استهلاك المياه ودعم جهود الدولة فى هذا الشأن.

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