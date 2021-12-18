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الجيزة تقيم احتفالية بمناسبة اليوم العالمى لذوى الهمم "شكرا ما تكفيش"

السبت، 18 ديسمبر 2021 12:05 م
الجيزة تقيم احتفالية بمناسبة اليوم العالمى لذوى الهمم "شكرا ما تكفيش" احتفالية محافظة الجيزة
كتب ـ سيد الخلفاوى

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نفذت محافظة الجيزة من خلال إدارة الأمومة والطفولة ومديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والثقافة بالجيزة، احتفالية "شكراً ما تكفيش" للاحتفال باليوم العالمى لذوى الهمم تحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة . 
 
وأشرف على الاحتفالية هند عبدالحليم نائب المحافظ ، حيث أشارت إلى أنه إلى جانب الاحتفال باليوم العالمى لذوى الهمم فإن الاحتفالية تهدف لدعم أبناء المحافظة من ذوى الهمم وتشجيعهم، بالإضافة إلي السعي نحو إثقال مواهبهم من خلال الخبرات التدريبية بمديريات الثقافة والشباب . 
 
الاحتفالية شملت العديد من الفقرات التي شارك فيها ذوي الهمم واستطاعو أن ينالوا الإشادة الكبيرة من قبل الحاضرين لما تميز به أداءهم علي مدار الفقرات . 
 
وشملت الفقرات عروضا رياضية وغنائية وموسيقية وتم دعم الحفل بعدد من عروض التنورة ومسرح العرائس والمهرج والأرجوز ومعرض مفتوح ، كما تم عقد عدد من ورش العمل وندوات التوعية وتقديم الدعم النفسى لأولياء الأمور.
 
شهدت الاحتفالية حضور ومشاركة من هبة الله عطا مدير الأمومة والطفولة بالمحافظة واللواء عبدالرحمن شلش مدير مديرية الشباب والرياضة والدكتورة نهى نبيل مدير مديرية الثقافة ومسئولى مديريات التربية والتعليم وفرع المجلس القومى للأمومة والطفولة .
 
 

ذوى الهمم

الجيزة

متحدي الاعاقة

المعاقين

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