الجيزة تقيم احتفالية بمناسبة اليوم العالمى لذوى الهمم "شكرا ما تكفيش"

كتب ـ سيد الخلفاوى

نفذت محافظة الجيزة من خلال إدارة الأمومة والطفولة ومديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والثقافة بالجيزة، احتفالية "شكراً ما تكفيش" للاحتفال باليوم العالمى لذوى الهمم تحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة .

وأشرف على الاحتفالية هند عبدالحليم نائب المحافظ ، حيث أشارت إلى أنه إلى جانب الاحتفال باليوم العالمى ل ذوى الهمم فإن الاحتفالية تهدف لدعم أبناء المحافظة من ذوى الهمم وتشجيعهم، بالإضافة إلي السعي نحو إثقال مواهبهم من خلال الخبرات التدريبية بمديريات الثقافة والشباب .

الاحتفالية شملت العديد من الفقرات التي شارك فيها ذوي الهمم واستطاعو أن ينالوا الإشادة الكبيرة من قبل الحاضرين لما تميز به أداءهم علي مدار الفقرات .

وشملت الفقرات عروضا رياضية وغنائية وموسيقية وتم دعم الحفل بعدد من عروض التنورة ومسرح العرائس والمهرج والأرجوز ومعرض مفتوح ، كما تم عقد عدد من ورش العمل وندوات التوعية وتقديم الدعم النفسى لأولياء الأمور.

شهدت الاحتفالية حضور ومشاركة من هبة الله عطا مدير الأمومة والطفولة بالمحافظة واللواء عبدالرحمن شلش مدير مديرية الشباب والرياضة والدكتورة نهى نبيل مدير مديرية الثقافة ومسئولى مديريات التربية والتعليم وفرع المجلس القومى للأمومة والطفولة .