قادرون باختلاف.. تسليم 47 تروسيكلا و20 كرسيا كهربائيا لذوى الهمم بالجيزة

كتب سيد الخلفاوى

سلم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، 47 تروسيكلا و20 كرسيا كهربائيا لذوى الهمم، بالتعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية، وذلك بديوان محافظة الجيزة في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (قادرون باختلاف) لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن تسليم المعدات يستهدف تسهيل سبل الحياة لديهم انطلاقا من رؤية الدولة في ذلك الشأن، مؤكدا أن الدولة تقدم كل الدعم لذوى الاحتياجات الخاصة.

وأضاف محافظ الجيزة، أن الرئيس السيسى وجه بتوفير كافة الاحتياجات والدعم، وحل مشاكلهم، مشيرا إلى أن المحافظة تعمل باستمرار على التواصل مع ذوى الهمم، والاستماع لهم وحل مشاكلهم.