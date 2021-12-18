الجامعة العربية تشارك فى دورة إستثنائية لوزراء خارجية منظمة "التعاون الإسلامى"

كتب - بيشوى رمزى

تشارك جامعة الدول العربية في الدورة الاستثنائية السابعة عشر لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المقرر انعقادها بالعاصمة الباكستانية إسلام أباد في 19 ديسمبر الجاري.

وتأتي المشاركة استجابة لدعوة من وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حيث سيشارك الأمين العام المساعد، السفير أحمد رشيد خطابي، في هذه الدورة الاستثنائية والتي ستخصص لبحث آليات دعم الشعب الافغاني جراء تدهور الوضع الإنساني.

وبحسب تقديرات وكالات منظمة الأمم المتحدة ،فإن حوالي 18.6 مليون نسمة ( نصف سكان أفغانستان ) في حاجة ملحة لمساعدات عاجلة لتأمين الحاجيات الأساسية ،وخاصة الغذاء علما أن 3.2 مليون طفل يعانون من نقص غذائي حاد وحرمان من العلاج ،و4 ملايين هم من عداد النازحين واللاجئين يعانون من ظروف قاسية.

وتندرج مشاركة الجامعة العربية في هذه الدورة الاستثنائية ، ذات الهدف الانساني، في نطاق علاقات التعاون البين- مؤسساتي مع منظمة التعاون الاسلامي التي تشكل الدول العربية ثلث أعضائها .