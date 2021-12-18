التلامس الفوري بين جلد الجنين والأم ينقذ حياة الاطفال المبتسرين

كتبت إيناس البنا

كشفت دراسة سويدية حديثة، عن أنه يمكن أن يؤدي التلامس المستمر من الجلد إلى الجلد الذي يبدأ مباشرة بعد الولادة ، حتى قبل استقرار الطفل ، إلى تقليل معدل الوفيات بنسبة 25 % عند الرضع الذين يعانون من انخفاض شديد في الوزن عند الولادة الذين يطلق عليهم " الأطفال المبتسرين".

ووفقًا للدراسة التي أجريت في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل نسقتها بمبادرة من باحثين في معهد كارولنسكا بالسويد ونُشرت في مجلة New England Journal of Medicine، أن التلامس المستمر من الجلد إلى الجلد بين الرضيع والأم يعد من أحد أكثر الطرق فعالية لمنع وفيات الرضع على مستوى العالم.

وتقول التوصية الحالية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية (WHO) إن الاتصال الجلدي يجب أن يبدأ بمجرد أن يصبح الطفل منخفض الوزن مستقرًا بدرجة كافية ، والتي تستغرق عادةً عدة أيام لمن يقل وزنهم عن 2 كجم عند الولادة.



التلامس الجلدى فى الأطفال المبتسرين

يقول نيلز بيرجمان ، الطبيب والباحث بمعهد كارولنسكا : "إن فكرة التلامس الجلدي مع الجلد فور الولادة للأطفال الصغار غير المستقرين قد واجهت مقاومة قوية جدًا، ولكن حوالي 75 % من الوفيات تحدث قبل أن يتم الحكم على الرضيع بأنه مستقر بدرجة كافية".

فحصت الدراسة الجديدة ، ما إذا كانت رعاية الأم بعد الولادة تؤدي إلى معدلات بقاء أفضل للرضع الذين يتراوح وزنهم عند الولادة من 1 إلى 1.8 كجم، وأجريت الدراسة في 5 مستشفيات جامعية في غانا والهند وملاوي ونيجيريا وتنزانيا ، حيث تراوحت وفيات هؤلاء الأطفال ، قبل الدراسة ، بين 20 و 30 %.

لتحسين الرعاية ومواءمتها إلى أقصى حد ممكن بين مستشفيات الدراسة قبل بدء الدراسة ، تم توفير التدريب على رعاية الأطفال حديثي الولادة الأساسية وتم شراء المعدات الأساسية لقياس مستويات الأكسجين لدى الأطفال ولتوفير التهوية المساعدة، وتم تدريب المستشفيات المشاركة أيضًا على ملامسة الجلد للرضع غير المستقرين.

في الدراسة ، تم تقسيم 3211 رضيعًا بشكل عشوائي إلى مجموعتين ، إحداهما تلقت تقنية ملامسة الجلد واستمرت في ملامسة الجلد للجلد في وحدة حديثي الولادة ، حيث تلقت الأمهات أيضًا رعايتهن الطبية ، ومجموعة التحكم التي تلقت رعاية قياسية ، حيث تلقت الأمهات رعاية عادية، وخلال الـ 72 ساعة الأولى ، تلقى الأطفال الرضع في مجموعة ملامسة الجلد ما يقرب من 17 ساعة من ملامسة الجلد للجلد يوميًا ، مقارنة بـ 1.5 ساعة في المجموعة الضابطة.

بلغ معدل الوفيات خلال أول 28 يومًا 12 بالمائة في مجموعة ملامسة الجلد مقارنة بـ 15.7 % في المجموعة الضابطة ، وهو ما يعادل انخفاضًا بنسبة 25 %.