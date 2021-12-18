التعليم تشدد على المدارس بتطبيق إجراءات الوقاية وتؤكد: الدراسة منتظمة

كتب ــ محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الدراسة منتظمة ولا يتم تأجيلها خاصة بعد ظهور حالات أوميكرون فى مصر، كما شددت الوزارة على المدارس بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية دون تهاون سواء فى الدراسة أو أثناء عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول المقرر لها أن تنطلق 15 يناير المقبل.

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة بمنافذ دخول البلاد بكافة المطارات والموانئ، لمواجهة واكتشاف فيروس كورونا والمتحورات الجديدة، فقد تم منع دخول عدد من الوافدين إلى مصر بمطار القاهرة بعد اكتشاف إصابتهم بفيروس كوفيد- 19 وإعادتهم إلى دولهم.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه تكثيفا لأعمال نظام الترصد الوبائي، منذ إعلان ظهور المتحور أوميكرون، وقيام مصر بترصد القادمين من الدول التي ظهر بها المتحور، من خلال نقاط الفرز والحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، وبناءً على نتائج اختبار التسلسل الجيني الذي يتم إجراؤه لجميع الحالات الإيجابية المكتشفة، أظهرت نتائج اختبار التسلسل الجيني، أمس، وجود ثلاث حالات إيجابية للمتحور أوميكرون ، ضمن 26 حالة مصابة بفيروس كورونا تم اكتشافها، وعزلهم بمستشفيات العزل واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للمخالطين.

وتابعت وزارة الصحة: طبقا لنظام الترصد، فإن هناك حالتين لا تعانيان من أي أعراض والحالة الثالثة تعاني من أعراض إصابة خفيفة، وتخضع الثلاث حالات للعزل والمتابعة من الفريق الطبي، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للمخالطين، ولم تسفر جهود الترصد والمتابعة عن اكتشاف أى إصابة أخرى بالمتحور أوميكرون في أي من المطارات أو الموانئ.