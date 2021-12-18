اليوم السابع
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الاتحاد العربى للنفط: توطين صناعة الأدوية والكيماويات يعمق الصناعة المحلية

السبت، 18 ديسمبر 2021 05:57 م
الاتحاد العربى للنفط: توطين صناعة الأدوية والكيماويات يعمق الصناعة المحلية عماد حمدى الامين العام للاتحاد العربى للنفط
كتب عبد الحليم سالم

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أكد المهندس عماد حمدى عضو مجلس إدارة القابضة للصناعات الكيماوية الأمين العام للاتحاد العربى للنفط والكيماويات والمناجم، أن شركات قطاع الأعمال العام بحاجة إلى إدخال المزيد من الصناعات الكيماويات، بما يساهم في توطين الصناعة وهو توجه حكومي يتزامن مع خطة زيادة الصادرات وخفض الواردات الاوصل بالصادرات لـ 100 مليار دولار .

أضاف عماد حمدى لـ"اليوم السابع": نحن نحتاج بالفعل صناعات كيماوية جديدة، لان الكيمياء أم العلوم والصناعات تشهد في العالم تطورا مذهلا، وبالتالي من المهم التوسع في الصناعة مع البدء الفعلى في تصنيع خامات الأدوية، بما يساهم في نمو تلك الصناعة بشكل كبير في مصر خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى اهتماما كبيرا بتوطين صناعة الدواء سواء من خلال مدينة الدواء أو من خلال شركات القابضة للأدوية، وفيها شركة النصر للكيماويات الدوائية، وهى بالفعل تصنع بعض خامات الأدوية لكنها تحتاج دهم كبير والتوسع في تصنيع تلك الخامات" .

أشار إلى أهمية جلب "النوهاو" من شركات عالمية ذات سمعة، بحيث تضيف قيمة لشركاتنا، وبما ينعكس عليها لزيادة الصادرات بشكل كاف ولا سيما أن صادرات قطاع الدواء ضعيفة ولا تقارن بحجم الشركات العاملة في ذلك المجال الكبير.


صناعة الادوية

صناعة الكيماويات

عماد حمدي

الاتحاد العربى للنفط والكيماويات

النقابة العامة للكيماويات

قطاع الاعمال العام

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