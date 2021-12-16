رئيس القابضة الكيماوية يكشف تفاصيل تطوير مصانع الدلتا للأسمدة بخبرات أوروبية

كتب عبد الحليم سالم

كشف المحاسب عماد الدين مصطفى، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب للقابضة للصناعات الكيماوية، إن خطط تطوير وتحديث المصانع يخضع لدراسات جدوى دقيقة قبل تنفيذها، بما يساهم فى ضمان نجاح خطط التطوير ولا سيما شركات ومصانع الأسمدة.

وحول تطوير مصانع الدلتا للأسمدة، بطلخا، كشف لـ" اليوم السابع" انه تم طرح مناقصة عالمية لدراسة الحالة الفنية لمصانع الشركة، تمهيدا للحصول على عروض فنية لأنسب الحلول، لافتا إلى أنه تم قبول العرض الفني المقدم من شركة Technip الإيطالية، وجارى فض المظروف المالى، ودراسته تمهيدا لتوقيع العقد.