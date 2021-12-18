اليوم السابع
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الإدارية العليا: الأم تستحق الأجر الكامل عن إجازة الوضع سواء كان المولود حيا أو ميتا

السبت، 18 ديسمبر 2021 11:30 ص
الإدارية العليا: الأم تستحق الأجر الكامل عن إجازة الوضع سواء كان المولود حيا أو ميتا الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادي

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بشهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا 2021 بعدم الطعن على حكم انتصر للمرأة، الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بقبول الدعوى وبأحقية المدعية (ع.ص.ى) فى إجازة وضع بكل مدتها رغم وفاة مولودها.

وألزمت الجهة الإدارية بأن تؤدى لها الأجر الكامل المستحق لها عن إجازة الوضع سواء كان مولودها حياً أو ميتاً، شاملاً العلاوات والبدلات والحوافز والأجور الإضافية الأخرى ومقابل الجهود غير العادية وغيرها من المزايا المالية الأخرى محسوبة على أساس أن المدعية كأنها قائمة بالعمل فعلاً ومشاركةً فيه، وألزمت جهة الإدارة المصروفات، وقد أصبح هذا الحكم نهايئاً وباتاً.

 


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