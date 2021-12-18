اليوم السابع
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أكرم القصاص
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ارتفاع إصابات كورونا حول العالم إلى 273.66 مليون حالة

السبت، 18 ديسمبر 2021 09:09 ص
ارتفاع إصابات كورونا حول العالم إلى 273.66 مليون حالة كورونا حول العالم
أ ش أ

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أفادت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 273 مليونا و668 ألفا و314 حالة.


وذكرت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت - أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و344 ألفا و177 وفاة.


وأضافت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 50.7 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.7 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.2 مليون حالة.


كما تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ 805 آلاف و823 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ617 ألفا و395 حالة وفاة، ثم الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 476 ألفا و869 حالة.


إصابات كورونا حول العالم

كورونا حول العالم

كورونا

وفيات كورونا حول العالم

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