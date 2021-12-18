عمت الاحتفالات كافة أرجاء الجزائر وتزينت سماؤها بالألعاب النارية، وطافت أعلامها شوارعها، مساء اليوم /السبت/ عقب فوز المنتخب الجزائرى لكرة القدم ببطولة كأس العرب على حساب المنتخب التونسي .
ورصدت وكالة أنباء الشرق الأوسط أجواء الفرح التي عاشها كافة أطياف الشعب الجزائري، حيث خرج الآلاف من المشجعين في مختلف الميادين، رافعين الأعلام الجزائرية ومرددين الأغاني الوطنية احتفالًا بتنصيب "محاربي الصحراء" بالكأس العربي .
احتفالات صاخبه في العاصمة الجزائر 🇩🇿— سيّاف ابن نايف (@sief_2) December 18, 2021
بمناسبة تحقيق كأس العرب #الجزائر_تونس pic.twitter.com/USQDVm8RUP
وحرص عدد من الأسر الجزائرية على استقلال سيارتهم والوقوف في الميادين الرئيسية واستخدام الصافرات والألعاب النارية، فيما اكتست وجوه الأطفال بألوان العلم الجزائري.
كان المنتخب الجزائري قد حقق فوزا، مساء اليوم، على نظيره التونسي في مباراة اتسمت بالندية والروح القتالية من جانب الطرفين وانتهت بفوز منتخب "الخضر" بنتيجة (٢ : ٠) ليحمل كأس هذه البطولة العربية.
احتفالات الجماهير الجزائري بعد تحقيق كأس العرب 2021 😨😨🔥#الجزائر_تونس #مونديال_العرب_2021 pic.twitter.com/Hz2Hck1QqM— تياجو|Thiago🇸🇦 (@bii_x8) December 18, 2021
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