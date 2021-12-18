ورصدت وكالة أنباء الشرق الأوسط أجواء الفرح التي عاشها كافة أطياف الشعب الجزائري، حيث خرج الآلاف من المشجعين في مختلف الميادين، رافعين الأعلام الجزائرية ومرددين الأغاني الوطنية احتفالًا بتنصيب "محاربي الصحراء" بالكأس العربي .

احتفالات صاخبه في العاصمة الجزائر 🇩🇿

بمناسبة تحقيق كأس العرب #الجزائر_تونس pic.twitter.com/USQDVm8RUP — سيّاف ابن نايف (@sief_2) December 18, 2021

وحرص عدد من الأسر الجزائرية على استقلال سيارتهم والوقوف في الميادين الرئيسية واستخدام الصافرات والألعاب النارية، فيما اكتست وجوه الأطفال بألوان العلم الجزائري.



كان المنتخب الجزائري قد حقق فوزا، مساء اليوم، على نظيره التونسي في مباراة اتسمت بالندية والروح القتالية من جانب الطرفين وانتهت بفوز منتخب "الخضر" بنتيجة (٢ : ٠) ليحمل كأس هذه البطولة العربية.