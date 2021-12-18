إصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة على طريق بلبيس الصحراوى

الشرقية -فتحية الديب

أصيب 8 أشخاص بمحافظة الشرقية، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، قبل قليل؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة على طريق "بلبيس القاهرة الصحراوى" نطاق محافظة الشرقية، وجرى نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى بلبيس المركزي.

البداية كانت بتلقي اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية، بشأن ما تبلغ بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي، بوصول 8 أشخاص مصابين جميعًا بكدمات وجروح وإصابات متفاوتة بأنحاء متفرقة بالجسد جراء وقوع حادث بطريق بلبيس الصحراوى.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات الأولية وقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكى بالطريق الصحراوي بنطاق محافظة الشرقية، ما أسفر عن إصابة المصابين بكدمات وجروح وإصابات متفاوتة بأنحاء متفرقة بالجسد، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، وجارٍ رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.