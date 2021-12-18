إصابة 4 أشخاص إثر وقوع حادثى سير بمركزين فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب شخصين بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك بمركز ابو حمص.

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين إصابة كل من "موسى عبد الله" 21 سنة مقيم أبو حمص مصاب باشتباه ما بعد الاتجاج، حاتم محمد عبد المقصود 55 سنة مصاب بكدمات متفرقة بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية.

وفى هذا السياق أصيب شخصان آخران بجروح وكدمات بأنحاء الجسم أثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون.

وبالفحص تبين إصابة كل من " محمد نجيب عبد الحميد عبد الغنى 35 سنة مقيم المنيا مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، محمود عبد الحميد خطاب 38 سنة مقيم مركز بدر بكدمات متفرقة بالجسم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.