اليوم السابع
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الجمعة، 17 ديسمبر 2021 11:35 م
أكرم القصاص
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إصابة 13شخصا فى حادث تصادم بين سيارتين بطريق أسيوط الغربى

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 11:03 م
إصابة 13شخصا فى حادث تصادم بين سيارتين بطريق أسيوط الغربى حادث..
الفيوم: رباب الجالي

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أصيب 13 شخصا فى حادث تصادم مروّع بين سيارتين ربع نقل، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بعد قرية الناصرية تجاه قرية هوارة بنطاق مركز شرطة الفيوم وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
 
 
تلقى اللواء ثروت المحلاوي  مدير أمن الفيوم، إخطاراً بوقوع حادث تصادم  بين سيارتين ربع نقل على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بعد قرية الناصرية وإتجاه قرية هوارة بنطاق المركز.
وعلى الفور، انتقل ضباط مركز شرطة الفيوم إلى مكان الحادث، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل محملين بعمال  وإنتقلت سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين، إلى مستشفى الفيوم العام وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
 
 

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