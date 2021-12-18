أعمال شغب فى سجن تايلاندى احتجاجا على إدارة جائحة كورونا.. فيديو وصور

كتب إيهاب محمد

أشعل مئات النزلاء النار فى سجن تايلاندى خلال أعمال شغب استمرت يومين اندلعت احتجاجا منهم على طريقة إدارة جائحة فيروس كورونا، وفق ما ذكرته السلطات، وجرح عددا من السجناء خلال محاولة الحراس السيطرة على الوضع، وفقا لما نقله موقع "يورو نيوز".

وأكدت السلطات التايلاندية، أن السجن الواقع في جنوب تايلند الذي يتجاوز عدد المعتقلين فيه 2.1 ألف شخص، شهد اعتبارا من مساء الخميس الماضى، تمردًا شارك فيه نحو 400 سجين احتجاجا على طريقة تعامل الإدارة مع تفشي فيروس كورونا داخل الموقع، حيث طالب المحتجون نقل المصابين خارج السجن.

ومساء الجمعة، أشعل السجناء المتمردون المطالبون بنقل النزلاء المصابين بالعدوى إلى خارجه، النار في اماكنهم، وذلك بعد حريق آخر نشب الخميس على خلفية أعمال الشغب. ومن جهتها، قال مسؤول في الحكومة المحلية، إن الحراس كانوا قد سيطروا على الوضع منذ مساء أمس الجمعة، وأن مسؤولي السجن سيتفقدون الأضرار الناجمة عن التمرد اليوم، وأكدت على إصابة عدد من السجناء خلال محاولة الحراس السيطرة على الاضطرابات.

السجناء