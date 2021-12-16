إغلاق سجن فى باراجواى بعد تفشى كورونا وتأكيد إصابة 17 شخصا

فاطمة شوقى

أمرت سلطات باراجواى بإغلاق سجن "سيوداد دى استى " فى منطقة ألتو بارانا ، لمدة 8 أيام على الأقل وذلك بعد تفشى فيروس كورونا ، وإصابة 17 شخصا معظمهم من السجناء.

وأكد مدير المنطقة الصحية العاشرة أنه كان هناك أولاً 14 حالة إيجابية، لكن فيما بعد ارتفع عدد الحالات المؤكدة للفيروس إلى 17 في السجن، بالإضافة إلى وجود عدة مشتبه بهم آخرين ينتظرون النتائج.

واشارت صحيفة "ان بى واى" البيروجوية إلى أن ندرة السكان الملقحين في السجن مقلقة ، فهناك 449 تم تطعيمهم فقط بالجرعة الأولى و235 بالجرعة الثانية ، وهذا من إجمالي 1270 سجينا ، وهو ما يعادل 30٪ فقط من الملقحين.

وأكدت الصحيفة أن السجن سيظل مغلقا لمدة 8 أيام، دون قبول سجناء جدد أو زيارة العائلات.

وسجلت باراجواي 78 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الأربعاء في يوم توفي فيه شخص واحد، وفقًا للتقرير اليومي لوزارة الصحة في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

من بين 2563 عينة تم تحليلها ، تبين أن 78 عينة تم اختبارها إيجابية ، وهذا هو السبب في وصول باراجواي إلى 464ز004 حالة متراكمة منذ تسجيل أول إيجابية لـ كوروننا في 7 مارس 2020 ، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 16517.