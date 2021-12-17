صحة البحر الأحمر تستعد لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال

البحر الأحمر - عماد عرفة

اجتمع الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر اليوم الجمعة مع مديرى الإدارات الصحية، ومديرى الوقائى، ومراقبى التطعيمات بالمحافظة، لمناقشة الاستعدادات النهائية لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال وذلك بديوان عام المديرية، فى حضور مدير عام الطب الوقائى، ومدير إدارة المستشفيات.

ومن المقرر أن تنطلق بعد غد الأحد حملة التطعيم ضد مرض شلل الاطفال والتى تستمر لمدة 4 أيام، خلال الفترة من 19 وحتى 22 ديسمبر الجارى، حيث تناول الاجتماع مناقشة خطة العمل بالحملة القومية للتطعيم، وما تم تنفيذه من إجراءات، والتأكد من مخاطبة جميع الجهات المختصة بالمراكز والمدن للتنسيق والتعاون فى تنفيذ الحملة، والتأكد من توزيع جميع الطعوم والمستلزمات الخاصة بالحملة على جميع الإدارات الصحية بالمحافظة، وحفظها وتخزينها بصورة جيدة.

كذلك التأكد من التدريب الجيد لجميع الفرق الطبية المشاركة، وجاهزية الفرق الثابتة والمتحركة للعمل، وعقد الاجتماعات المكثفة للفرق الإشرافية بالإدارات الصحية بالمحافظة، والتأكد من مراجعة سلسلة التبريد بجميع الوحدات والإدارات للتأكد من سلامتها وكذلك سلامة المولدات الكهربائية.

كما أكد على عمل الصيانة اللازمة لها، والتأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وطرق مكافحة العدوى أثناء التطعيم، فى ظل الظروف الراهنة، موجهاً باستمرار عمل الدعاية اللازمة للحملة من خلال وسائل الإعلام المختلفة، والمسيرات الدعائية، والإذاعة بالسيارات المتنقلة، ودور العبادة، وغيرها، وكذلك على الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.