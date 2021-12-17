اليوم السابع
Ads
الجمعة، 17 ديسمبر 2021 02:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 17-12-2021.. صعود عالمي ومحلي

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 01:30 م
أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 17-12-2021.. صعود عالمي ومحلي ذهب - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تشهد أسعار الذهب اليوم الجمعة ارتفاعا ملحوظا بحوالي 7 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعُا في مصر 792 جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور، مع توقعات بتغيرات أخرى في أسعار الذهب خلال الساعات القادمة قبل إغلاق السوق وتوقف التداول على الذهب.
 
 
أسعار الذهب اليوم، عيار 24 سجل 904 جنيهات، عيار 21 سجل 792 جنيها، عيار 18 سجل 678 جنيها، الجنيه الذهب 6336 جنيها.
 
 
وجاء ارتفاع أسعار الذهب اليوم في البورصات العالمية والسوق المصري، بعد حدوث تراجع واضح في سعر الدولار الأمريكي مما يقلل من تكلفة حيازة المعدن الأصفر، لذلك شهدت البورصات العالمية ارتفاع في الطلب على الذهب مما تسبب في حدوث هذا الارتفاع في الأسعار.
 
 
ارتفعت أسعار الذهب مع تراجع الدولار بعدما قال مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي إنه سينهي مشتريات السندات الخاصة بفترة الجائحة في مارس، مع ترقب المستثمرين الآن اجتماعات بنوك مركزية رئيسية أخرى.
 
قال مجلس الاحتياطي الاتحادي، إنه سيمهد الطريق أمام ثلاث زيادات في أسعار الفائدة، كل منها بمقدار ربع نقطة مئوية، بحلول نهاية عام 2022 مع اقتراب الاقتصاد من التوظيف الكامل ولمواجهة ارتفاع معدلات التضخم.
              
 
ويميل خفض التحفيز ورفع أسعار الفائدة لدفع عوائد السندات الحكومية للارتفاع مما يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة