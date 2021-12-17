أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 17-12-2021.. صعود عالمي ومحلي

كتب إسلام سعيد

تشهد أسعار الذهب اليوم الجمعة ارتفاعا ملحوظا بحوالي 7 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعُا في مصر 792 جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور، مع توقعات بتغيرات أخرى في أسعار الذهب خلال الساعات القادمة قبل إغلاق السوق وتوقف التداول على الذهب.

أسعار الذهب اليوم، عيار 24 سجل 904 جنيهات، عيار 21 سجل 792 جنيها، عيار 18 سجل 678 جنيها، الجنيه الذهب 6336 جنيها.

وجاء ارتفاع أسعار الذهب اليوم في البورصات العالمية والسوق المصري، بعد حدوث تراجع واضح في سعر الدولار الأمريكي مما يقلل من تكلفة حيازة المعدن الأصفر، لذلك شهدت البورصات العالمية ارتفاع في الطلب على الذهب مما تسبب في حدوث هذا الارتفاع في الأسعار.

ارتفعت أسعار الذهب مع تراجع الدولار بعدما قال مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي إنه سينهي مشتريات السندات الخاصة بفترة الجائحة في مارس، مع ترقب المستثمرين الآن اجتماعات بنوك مركزية رئيسية أخرى.

قال مجلس الاحتياطي الاتحادي، إنه سيمهد الطريق أمام ثلاث زيادات في أسعار الفائدة، كل منها بمقدار ربع نقطة مئوية، بحلول نهاية عام 2022 مع اقتراب الاقتصاد من التوظيف الكامل ولمواجهة ارتفاع معدلات التضخم.

ويميل خفض التحفيز ورفع أسعار الفائدة لدفع عوائد السندات الحكومية للارتفاع مما يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.