اليوم السابع
Ads
السبت، 18 ديسمبر 2021 11:17 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الدواجن اليوم فى مصر.. سعر الكيلو 30 جنيها للمستهلك

السبت، 18 ديسمبر 2021 10:24 ص
أسعار الدواجن اليوم فى مصر.. سعر الكيلو 30 جنيها للمستهلك اسعار الدواجن في مصر
كتب - إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سجلت أسعار الدواجن في المزارع اليوم السبت، سعر تراوح بين 25 إلى 26 جنيها للكيلو من الفراخ البيضاء، ويصل السعر للمستهلك بـ 30 جنيها، ويرتفع في بعض المناطق عن هذا الحد إلى مستويات 32 جنيها للكيو بسبب تكاليف النقل وأرباح التجار.

وكانت أسعار الدواجن سجلت تراجع إلى 23 جنيها في المزرعة، ولكن مع موجة الصقيع ارتفعت الأسعار بصورة ملحوظة بحوالي 3 جنيهات في الكيلو، مع زيادة نفوق الدواجن خلال موجات البرد القارص.

أسعار الدواجن في السوق اليوم، بالنسبة للفراخ الساسو 33 جنيها، وسجل سعر الكتكوت الأبيض 5.75 جنيه إلي 6.5 جنيه بارتفاع حوالي 1.75 جنيه، وبلغ سعر الكتكوت الساسو 3.5 جنيه إلى 3.75 جنيه، وأمهات الفراخ البيضاء 21 جنيها.

أما عن أسعار البيض في الأسواق، فتسجل 43 جنيها تسليم أرض المزرعة، ويصل إلى المستهلك بسعر يبدأ من 46 جنيها ويصل في بعض المناطق 49 جنيها، وبلغ سعر البيض البلدي 56 جنيها والبيض الأحمر 45 جنيها.

 

 


سعر البيض

سعر الدواجن

أسعار البيض

أسعار الدواجن اليوم

سعر البيض اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة