أسعار الدواجن اليوم فى مصر.. سعر الكيلو 30 جنيها للمستهلك

كتب - إسلام سعيد

سجلت أسعار الدواجن في المزارع اليوم السبت، سعر تراوح بين 25 إلى 26 جنيها للكيلو من الفراخ البيضاء، ويصل السعر للمستهلك بـ 30 جنيها، ويرتفع في بعض المناطق عن هذا الحد إلى مستويات 32 جنيها للكيو بسبب تكاليف النقل وأرباح التجار.

وكانت أسعار الدواجن سجلت تراجع إلى 23 جنيها في المزرعة، ولكن مع موجة الصقيع ارتفعت الأسعار بصورة ملحوظة بحوالي 3 جنيهات في الكيلو، مع زيادة نفوق الدواجن خلال موجات البرد القارص.

أسعار الدواجن في السوق اليوم، بالنسبة للفراخ الساسو 33 جنيها، وسجل سعر الكتكوت الأبيض 5.75 جنيه إلي 6.5 جنيه بارتفاع حوالي 1.75 جنيه، وبلغ سعر الكتكوت الساسو 3.5 جنيه إلى 3.75 جنيه، وأمهات الفراخ البيضاء 21 جنيها.

أما عن أسعار البيض في الأسواق، فتسجل 43 جنيها تسليم أرض المزرعة، ويصل إلى المستهلك بسعر يبدأ من 46 جنيها ويصل في بعض المناطق 49 جنيها، وبلغ سعر البيض البلدي 56 جنيها والبيض الأحمر 45 جنيها.