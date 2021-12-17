القرنبيط والبسلة والقلقاس بـ10 جنيهات.. جولة في سوق خضراوات الإسماعيلية.. لايف

الإسماعيلية – السيد فلاح

أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا من داخل سوق الخضروات بمدينة الإسماعيلية للتعرف على أسعار الخضراوات اليوم الجمعة.



وقال أحد التجار، إن أسعار الخضروات اليوم في سوق الإسماعيلية، سجلت طماطم بـ 3 جنيه والجزر بـ 8 جنيه، والخيار بـ 8 جنيه والكوسة بـ 10 جنيه والليمون بـ 10 جنيه والفلفل بـ 10 جنيه والباذنجان بـ 5 جنيه، والباذنجان الرومي 5 جنيهات، والقرنبيط بـ 10 جنيه، والبسلة الإسمعلاوى بـ 10 جنيه، والقلقاس بـ 10 جنيه، والفلفل الألوان بـ 25 جنيه، والفاصوليا خضراء بـ 10 جنيه، والبطاطس بـ 6 جنيه.



وأضاف التجار أن سعر حزمة الخضرة مثل البقدونس، الكسبرة، الشبت 50 قرشًا والجرجير 75 قرشًا والكرفس 150 قرشًا، والملوخية جنيهين للحزمة.



وسجل سعر الجوافة 8 جنيه، والموز بـ 8 جنيه، والبرتقال 5 جنيه، الكلامنتينة 5 جنيهات، واليوسفي 5 جنيه والرومان بـ 15 جنيه.



اسعار الخضار



الخضروات



بصل



جانب من سوق الخضار والفاكهة



خضروات الإسماعيلية



خضروات



خيار



سوق الخضار بالإسماعيلية



سوق الخضار



طماطم



