اليوم السابع
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القرنبيط والبسلة والقلقاس بـ10 جنيهات.. جولة في سوق خضراوات الإسماعيلية.. لايف

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 12:48 م
القرنبيط والبسلة والقلقاس بـ10 جنيهات.. جولة في سوق خضراوات الإسماعيلية.. لايف سوق الخضار
الإسماعيلية – السيد فلاح

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أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا من داخل سوق الخضروات بمدينة الإسماعيلية للتعرف على أسعار الخضراوات اليوم الجمعة.

وقال أحد التجار، إن أسعار الخضروات اليوم في سوق الإسماعيلية، سجلت طماطم بـ 3 جنيه والجزر بـ 8 جنيه، والخيار بـ 8 جنيه والكوسة بـ 10 جنيه والليمون بـ 10 جنيه والفلفل بـ 10 جنيه والباذنجان بـ 5 جنيه، والباذنجان الرومي 5 جنيهات، والقرنبيط بـ 10 جنيه، والبسلة الإسمعلاوى بـ 10 جنيه، والقلقاس بـ 10 جنيه، والفلفل الألوان بـ 25 جنيه، والفاصوليا خضراء بـ 10 جنيه، والبطاطس بـ 6 جنيه.

وأضاف التجار أن سعر حزمة الخضرة مثل البقدونس، الكسبرة، الشبت 50 قرشًا والجرجير 75 قرشًا والكرفس 150 قرشًا، والملوخية جنيهين للحزمة.

وسجل سعر الجوافة 8 جنيه، والموز بـ 8 جنيه، والبرتقال 5 جنيه، الكلامنتينة 5 جنيهات، واليوسفي 5 جنيه والرومان بـ 15 جنيه.

اسعار الخضار
اسعار الخضار

 

الخضروات
الخضروات

 

 

بصل
بصل

 

 

جانب من سوق الخضار والفاكهة
جانب من سوق الخضار والفاكهة

 

 

خضروات الإسماعيلية
خضروات الإسماعيلية

 

 

خضروات
خضروات

 

 

خيار
خيار

 

 

سوق الخضار بالإسماعيلية
سوق الخضار بالإسماعيلية

 

 

سوق الخضار
سوق الخضار

 

 

طماطم
طماطم

 


 


أسعار الخضروات

أسعار الفاكه

سوق الاسماعيليه

أسواق الخضروات

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